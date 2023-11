‘A provincia que Sabe’ brilla na primeira xornada do Fórum Gastronómic de Barcelona

As actividades da área de Turismo da Deputación da Coruña, entre as que se atopan a elaboración da queimada, showcookings e charlas, transcorren con gran éxito na primeira xornada do Fórum

Os asistentes ao stand da Deputación no Fórum Gastronómic de Barcelona están a participar nesta primeira xornada nas actividades desenvolvidas pola área de turismo para exhibir a riqueza gastronómica da provincia da Coruña. Baixo o selo ‘A provincia que sabe’, a entidade leva a cabo showcookings, degustacións, exposicións e ata unha queimada.

Todo iso, da man de cociñeiros, profesionais e produtores locais, que aprobeitan o escaparate que supón este gran evento gastronómico para exhibir o seu bo facer. “Nun Fórum repleto de xente, con moito público profesional que ven na busca de novas e diferentes maneiras de elaborar o produto”, apunta o vicepresidente da Deputación e deputado de turismo, Xosé Regueira.

Showcookings e degustacións

Os fogóns de Pepe Senande, do restaurante “A Muradana de Muros” inauguraron os showcookings desta edición, cun menú composto por un risotto de centola da ría e tempura de berberechos e alioli de alga percebe, que conquistou os padais de todos os asistentes, nunha xornada que comezou coa degustación dos vermús green Mixology e Bravú.

Continúa cunha degustación de fabada celta a cargo da Despensa D’Lujo, para posteriormente celebrar unha cata comentada a cargo de Juan Chamorro, enólogo de Adega Cazapitas.

A queimada arde no Fórum

O prato forte deste ano é a elaboración do ritual tradicional da queimada, que arderá no Fórum ás 16:00 horas da man de Miguel Queiro e Gonzalo Viñas. Esta actividade repetirase os tres días á mesma hora.

Para finalizar o día, os cociñeiros Adrián Loureiro e Alberto Cuenda, de Furna Atlántica de Caión (A Laracha) cociñarán unha caldeirada de peixe de tempada de Caión ao estilo tradicional, e un molete de tenreira galega ao estilo da Furna.

“Sabores e saberes” tradicionais

Ademais das propias degustacións, o stand de Turismo da Deputación da Coruña da cabida a varias marcas de produtos agroalimentarios da provincia, que están presentes de forma permanente durante os tres días de Fórum:

-A Conserveira: conservas de peixes e mariscos de alta calidade

-A Despensa D´Lujo: legumes, patacas e produtos da horta directamente do campo

-Bonilla a la vista: patacas de máxima calidade fritidas con aceite de oliva e sal mariño

-Costumes Galicia: empanadas artesanais elaboradas a man coa mellor receita tradicional

-Queixo Galmesán: queixo de pasta dura cocida no que a súa elaboración segue a técnica dos queixos tradicionais de pasta prensada cocida e de longa maduración

-Choiva Viños: Todos os viños elaborados na provincia da Coruña

Produtores e profesionais de primeiro nivel

Todos estes produtos que se exhiben no Fórum Gastronómic son de primeiro nivel, algúns deles contan con galardóns internacionais. Exemplo diso son A Despensa D’Lujo que, dende Carballo, abastece cos seus alimentos locais osmellores restaurantes de todo o Estado (El Celler de Can Roca, Diverxo, Restaurante Gaytán…). E o queixo Galmesán, que foi premiado este ano nos World Cheese Awards como un dos 17 mellores queixos españois.

“Para os produtores é moi interesante participar neste tipo de eventos moi especializados, onde se valoran especialmente os produtos moi vinculados aos territorios” afirma Regueira. “Ademais de darlles visibilidade, atopan novas oportunidades de negocio e posibilidades de crecemento”.

A Deputación inaugura así o seu stand deste ano no Fórum Gastronómic, cunha programación que continuará mañá día 7 e pasado mañá, día 8, que seguirá o mesmo formato. Durante os 3 días, representaranse catro xeodestinos (Ría de Muros – Noia; Costa da Morte; Ferrolterra e As Mariñas) da man de cociñeiros, produtos e empresas que os representan gastronómica e socialmente.