Formoso destaca na apertura da Escola de Verán do Poder Xudicial a tradición do pazo de Mariñán como “casa do dereito”

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, inaugurou no pazo de Mariñán a Escola de Verán do Poder Xudicial xunto ao conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia, Diego Calvo, e a vocal do Consello Xeral do Poder Xudicial Gema Espinosa, presidenta do consello reitor e directora da Escola. Previamente ao acto de apertura, asinaron o convenio entre as tres institucións que fai posible o desenvolvemento dunhas xornadas que este ano acadan a súa vixésimo sétima edición.

O programa, que se desenvolverá ata o próximo 11 de xullo, estará centrado na Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia da Xustiza, e nos cambios estruturais que implicará a súa aplicación.

Formoso destacou na súa intervención o valor da maxistratura como “piar” do Estado xunto a profesionais tan esenciais para a sociedade como docentes e sanitarios. O presidente provincial valorou tamén a tradición de Mariñán como “casa do dereito”, en referencia non só á 27.ª edición do foro que hoxe se abriu, senón tamén a outros como a Escola do Ministerio Fiscal, que tamén se celebra o edificio da Deputación.

Tanto Diego Calvo coma Gema Espinosa coincidiron con Valentín González Formoso en sinalar a cita coma un un evento consolidado e un referente, logo de tres case tres décadas celebrándose no pazo bergondés.

Xuíces de toda España asistirán á Escola de Verán, que está incluída no programa de formación continua do Consello Xeral do Poder Xudicial. Para as mesas e conferencias contarase con maxistrados e maxistradas, catedráticas e catedráticos e especialistas en cada materia. Entre outros aspectos, analizaranse a creación de unidades xudiciais, a posta en marcha da nova estrutura de oficina xudicial e a modernización tecnolóxica da Xustiza.

A Escola de Verán do Poder Xudicial botou a andar en 1997 e a día de hoxe o seu prestixio faina, segundo o CXPX, unha das actividades formativas con máis demanda dentro da carreira xudicial.