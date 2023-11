O Esteo cae na casa ante Caja Rural Atlético Benavente

Xosé Ferreiro

Dura derrota do O Esteo esta tarde 1-6 ante un conxunto, o Caja Rural Atlético Benavente zamorano, que foi outro temporal máis para o cadro pontés esta tarde.

No conxunto branquiazul destacar a presenza, como adestrador, de Marcos Vara, quen fora moitos anos porteiro do Lobelle de Primeira División, e tamén do Santa Coloma. De xogador, o mítico Charlie, ex tamén de Lobelle e Santa Coloma, e Levante, Navarra, Guadalajara ou Móstoles en Primeira División, e incluso da selección española.

Tres erros locais en defensa permitiron anotar precisamente a Charlie, que regresaba tras estar ausente das pistas nas seis primeiras xornadas, Pablo anotaba o segundo, e tralo terceiro erro defensivo local tocou o balón coa man moi forzado Xeito, sendo expulsado e anotando Sergio Simón o terceiro en superioridade, e deixando o encontro moi encarrilado.

Aínda máis cando preto do descanso Jose María anotaba o cuarto. O segundo tempo serviu para ver como redondeaban o marcador Cristian e Álvaro, e Troncho facía o da honra para os locais, que siguen últimos con tres puntos antes do derbi co Café Candelas O Parrulo «B».

O Esteo: Xeito, Costi, Cokito, Héctor, Jandro – Joan, Juan, Troncho, Sergio, Eloy.

Caja Rural Atlético Benavente: Daniel, Pablo, Sergio, Isidro, Ángel – Rubén, Álvaro, Francisco, Christian, Charlie, Jose María, Cristian.

Goles: 0-1, Charlie (9´), 0-2, Pablo (11´), 0-3, Sergio (16´), 0-4, Jose María (19´). 0-5, Cristian (34´), 0-6, Álvaro (36´), 1-6, Troncho (37´).

Incidencias. Amarelas a Sergio Cabarcos, Jandro, Cokito, Ángel, Cristian. Expulsado con vermello directo Xeito (15´). Uns 125 espectadores no Pavillón Municipal.