Turismo de la Diputación lleva al Fórum Gastronómic de Barcelona “A provincia que sabe”

La Diputación de A Coruña viaja desde el lunes 6 hasta el miércoles 8 a Barcelona para promocionar “A provincia que sabe”, su marca turística y gastronómica, en el emblemático Fórum Gastronómic. Allí, llevará a cabo diferentes actividades como vermús, showcookings, degustaciones, charlas y hasta la elaboración del ritual tradicional de la queimada.

“Queremos dar a coñecer non so a nosa riqueza gastronómica e paisaxística, senon tamén a nosa idiosincrasia, que nos fai tan únicos”, señaló el vicepresidente de la Diputación y diputado de Turismo, Xosé Regueira. “Todo iso forma parte do atractivo turístico da provincia”.

Cuatro geodestinos de la provincia

La programación de esta edición se centra en cuatro geodestinos: Ría de Muros – Noia; Costa da Morte; Ferrolterra y As Mariñas. Showcookings impartidos por reconocidos cocineros locales; degustaciones de productos típicos de cada zona; charlas sobre diferentes vinos coruñeses y catas de los vermús Green Mixology y Bravú, se suman al ritual tradicional de la queimada, que se podrá vivir durante los 3 días a las 16:00 horas en el stand de la Diputación de la mano de Miguel Queiro y Gonzalo Viñas.

Una ambiciosa y completa programación

En el caso de la Ría de Muros – Noia, los chefs Pepe Senande de “A muradana de Muros” y Fernando Rodríguez y Eva Mª Guzmán, de “O Secadeiro de Outes”, cocinarán diferentes platos con productos de la ría. De la Costa da Morte, estarán Adrián Loureiro y Alberto Cuenca, de “Furna Atlántica” de Caión (Laracha) y Silvia Facal, de “Balarés” (Ponteceso) preparando menús a base de pescados y mariscos de la zona. De Ferrolterra, Adrián Pérez de “Sinxelo de Ferrol” elaborará una receta que mezcla mar y montaña. Y, de As Mariñas, Lolo Mosteiro y Paula Martínez, de “A Artesa da Moza Crecha” (Betanzos) harán una innovadora propuesta con diferentes productos locales.

Las charlas sobre vinos coruñeses correrán a cargo de Juan Chamorro, enólogo de Adega Cazapitas, y Alberto Varela, sumiller y CEO de Choiva Vinos.

Además, se podrán degustar diferentes recetas a cargo de la “Despensa d´Lujo”: fabada celta, fabón con nécora y verdinas con almejas y langostinos.

Todas estas actividades de la Diputación en el Fórum Gastronómic de Barcelona responden al compromiso del área de Turismo de «situar no mapa internacional a riqueza e autenticidade da nosa provincia e dos nosos xeodestinos” y, al mismo tiempo “impulsar o bo facer dos nosos cociñeiros, produtores locais e diferentes profesionais que traballan no sector turístico”, apuntó Regueira.