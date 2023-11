La UDC organiza un curso de iniciación á horticultura urbana e á compostaxe no Campus Industrial de Ferrol

O Edificio de Apoio ao Estudo do Campus Industrial de Ferrol acolle, o 14 e 15 e o 21 e 22 de novembro, de 17:00 a 19:00 horas, un curso de iniciación á horticultura urbana e á compostaxe. A actividade formativa está organizada pola Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña en colaboración co Programa Green Campus e será impartido, na súa totalidade, por persoal da Asociación Cultural e Medioambiental Os Picos do Sol.

As persoas interesadas en participar neste curso de iniciación á horticultura urbana e á compostaxe, xa sexan membros da comunidade universitaria ou público en xeral, terán que formalizar a súa inscrición enviando un correo electrónico cos seus datos persoais a greencampus.ferrol@udc.es ou ben chamando ao 649 757 144 antes das 14:00 horas do venres 10 de novembro.

O alumnado de grao da Universidade da Coruña que curse a totalidade das horas formativas pode solicitar un certificado de asistencia e aproveitamento equivalente a 1 crédito ECTS. A actividade é gratuíta e as prazas limitadas.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=PuqhzrJgdU-mwqYCLo-WG717bITDXVFJlXP8gUnvXY9URDBZOVRLM01ZVVQzQzMyS0kxMDFUU1M0SS4u