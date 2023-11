Ferrol-La Armada rindió homenaje a los Caídos por la Patria

En el marco de la festividad del Día de los Fieles Difuntos, las Fuerzas Armadas celebran el Día de los Caídos por la Patria. La Armada en Ferrol rindió un homenaje de recuerdo a los que dieron su vida por España.

El mal tiempo reinante impidió celebrar el acto en la zona del Cementerio de Catabois en donde se guardan los restos mortales de miembros de las FFAA. por lo que éste se celebró en el templo castrense de San Francisco iniciándose con una misa-funeral.

El acto fue presidido por el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz al que acompañaba el Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada-FUPRO, general de Infantería de Marina, Manuel García Ortiz

Asimismo asistieron representaciones del Ejército de Tierra, y Guardia Civil, y mandos de la Armada, entre ellos el Comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, CF esús Viñas Barciela. el Comandante del Tercio del Norte de Infantería de Marina, coronel Francisco Guerrero Mayol el director del Museo Naval, CN del Cuerpo de Ingenieros de la Armada Santiago García Fernández; Comandante-director de la Escuelas de Especialidades de la Armada, «Antonio de Escaño» CN Tomás Luís Cordón Scharfhausen ; Comandante de la Fuerza de Acción Naval, CF Javier García Yáñez ; el capitán de la Compañía de la Guardia Civil de Ferrol, José Antonio Niño y el jefe del destacamento de Tráfico Francisco Javier López Dopico ; comandantes de buques, organismos y comisiones de oficiales, suboficiales y marinería y tropa.

Tras una misa-funeral a las once y media de la mañana, oficiada por el vicario parroquial, Alejandro Espíritu, a las doce comenzó el acto recitándose a través de la megafonía el texto de recuerdo «Lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron; con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la Patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso como valientes lucharon,y como héroes murieron.

Por la Patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los Ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir a otra Bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera».

La Unidad de Música del Tercio del Norte interpretó «La muerte no es el final» mientras se rindieron honores de guiones y banderines a los Caídos por España ante la Cruz situada en la pared del lateral izquierdo del templo

Seguidamente el coronel de Infantería del Ejército de Tierra, Carlos Boado Quijano, Jefe del Archivo Militar Intemedio Noroeste; el capitán de la Comandancia de Ferrol de la Guardia Civil, José Antonio Niño Ruiz, y el Ayudante Mayor del Arsenal de Ferrol, capitñan de navío Miguel López Reig; depositaban una corona de laurel con la Bandera de España como ofrenda ante la Cruz mientras la Unidad de Música interpretaba el toque de oración.

En el Cementerio de Catabois



Posteriormente, se celebró un acto de recuerdo en el Cementerio de Catabois, que fue presidido por el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz.

Se efectuó la ofrenda de una corona de flores ante la Cruz de los Caídos, en medio de la zona del camposanto donde se encuentran las tumbas de militares fallecidos. Asimismo se visitaron otros panteones en los que están depositados los restos mortales de otros miembros de la Armada.