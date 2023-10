Jon García (Racing de Ferrol): “Tenemos que traer de Santander los tres puntos de vuelta”

El Racing de Ferrol cuenta las horas para viajar a tierras cántabras para afrontar su próximo compromiso ante el Racing de Santander, en la 13ª jornada de LALIGA Hypermotion, que se disputará este domingo, a las 21:00 horas, en el Estadio de El Sardinero (Santander).

Este viernes, tras el entrenamiento, comparecía en sala de prensa en el Estadio de A Malata el jugador racinguista Jon García el cual reconocía que le hubiera gustado que el pasado domingo ante el Eldense “los tres puntos se quedasen en casa, pero tampoco hay que centrarse en ese error” y cuando “ganamos, empatamos o perdemos lo hacemos todos”, por lo que quería darle ánimos a Fran Manzanara.

Los ferrolanos visitarán este domingo “un campo difícil” y sobre el terreno de juego “tenemos que estar tranquilos como hasta ahora y hemos competido todos los partidos”, aunque lamentando que en el de Eibar “hubo decisiones arbitrales que lo condicionaron.”

A pesar de que los resultados no han acompañado en las últimas semanas “no hay que tener dudas del trabajo y al final somos un recién ascendido”, la situación en la tabla “está muy bien, pero somos ambiciosos y queremos estar lo más arriba posible”, reconociendo que el principal objetivo es “la salvación” y una vez conseguida no renunciar a nada.

En El Sardinero “hay un ambiente de fútbol increíble, aunque vayas de visitante”, aunque para él sea algo especial por su pasado en el conjunto cántabro, pero tenía claro que quiere “traer los tres puntos de vuelta para Ferrol.”

A nivel personal en este primer tramo de la temporada “está siendo bueno” y esperaba “poder continuar así hasta junio, aunque no marque ningún gol”, estando muy agradecido de “estar jugando todo y no tener molestias.” Su rodilla en esta temporada “no está dando guerra y sigue igual, mientras esto continúe no habrá problemas.”

En el calendario “no han tocado rivales difíciles, ante equipos y jugadores que han estado en Primera División” y en el día a día “hay que estar preparado si se quiere continuar en esta rueda del fútbol profesional”, reconociendo que los “mínimos errores” que han tenido “han sido gol”, pero ante esto “no hay que volverse locos.”

El horario del partido “podría haber sido mucho mejor”, aunque el apoyo de la afición “es de agradecer y que en cada partido haya camisetas del Racing en la grada es motivo para darlo todo hasta el final.”