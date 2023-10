Valoración do BNG de Ferrol dos Orzamentos da Xunta para a cidade

Iván Rivas, portavoz do BNG no Concello de Ferrol, considera que «os orzamentos para este 2024 da Xunta de Galicia demostran a desvergoña e frivolidade coa que o PP enfronta os problemas na cidade»

O portavoz nacionalista chamou a atención respecto do feito de que «hai apenas tres días que Rey Varela e Rueda se reunían en Ferrol para anunciar que as diferentes necesidades da cidade terían que ser asumidas de maneira “corresponsable” polos veciños da cidade»

«Onte comprobamos como a parte do feito de considerar como unha verdadeira tomadura de pelo que se queira facer corresponsables aos e ás ferrolás das competencias da Xunta de Galicia, moitos dos anuncios que a Xunta se comprometía a desenvolver de maneira compartida hai tres días, agora ou nin aparecen ou aparecen cunha substancial redución nestes orzamentos para 2024»

«A nula dotación para o pavillón do IES de Ferrol Vello, para o centro de saúde de San Xoan ou para abrir Ferrol ao mar e os escasos 0,4M que se recollen para o saneamento da zona rural cando hai tres días o PP anunciaba 1,8M demostran o comportamento trilero de Rey Varela e Rueda»

«Do mesmo xeito o anunciado Plan de rehabilitación para a cidade que se anunciaba cun importe de 18M de euros queda reducido a 1,75M de euros do plan REXURBE e que non se circunscriben unicamente ao territorio do Concello de Ferrol senón que é unha dotación económica para toda a provincia de A Coruña»

«A esta realidade súmase a inexistencia de partidas que acometan a renovación de centros de ensino na cidade como o IES Concepción Arenal ou a rehabilitación da casa de Carvalho Calero que aínda agarda pola declaración de zona ZER por parte da Xunta de Galicia para permitir a súa execución nun barrio que carece de Plan Especial que facilite o desenvolvemento de proxectos de rehabilitación»

«Por último a frivolidade coa que o PP pretende dar solución aos problemas da cidade queda patente na dotación de 150.000 euros para unha suposta estación intermodal cando non se consigan un só euro para resolver o problema do transporte público por estrada, sendo hoxe unha competencia exclusiva autonómica, e cando carecemos de servizo e conexións ferroviarias e que serían os investimentos que nos permitan abordar a intermodalidade na cidade de xeito real e práctico»