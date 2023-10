Fene acolle a presentación do Obradoiro de Emprego de Garantía Xuvenil Inicia VII

O alcalde de Fene, Juventino Trigo, xunto cos de Ares, Mugardos e Cabanas e a delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, presidiron o acto de presentación do Obradoiro de Emprego de Garantía Xuvenil Inicia VII no Concello de Fene.

Tamén asistiu o persoal do obradoiro: a directora e os docentes de “Fabricación de montaxe de instalacións de tubaxe industrial”, de “EXB” e de “Formación empresarial”, amais dos 16 alumnos traballadores seleccionados

Inicia VII é un programa mixto de emprego e formación que ten como finalidade mellorar a ocupabilidade das persoas participantes, “mediante a realización de obras ou prestación de servizos de interese xeral e social que posibiliten a realización dun traballo efectivo que, xunto coa formación profesional para o emprego recibida, procure a súa cualificación profesional e a súa posterior inserción laboral no mercado de traballo”.

O programa está subvencionado pola Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade, por un importe que ascende a 424.836,96€, e conta co apoio financeiro da Unión Europea a través do FSE+ e do SEPE, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil.

Cunha duración dun ano, comezou o pasado 9 de outubro e finalizará o 9 de outubro de 2024, a especialidade deste novo Obradoiro de Garantía Xuvenil vai ser a “Fabricación e montaxe de instalacións de tubería industrial”, contemplándose as seguintes actuacións nos concellos participantes:

Fene Sustitución e colocación de varandas nas escaleiras de prolongación da rúa Tellerías (San Valentín) e instalación de pasamáns laterais e dunha varanda central nas gradas do pavillón polideportivo da Xunqueira (San Valentín). Aportación do Concello: 8.930€

Ares Pasamáns e varandas para separación dos banquillos e zona técnica do campo de fútbol Prados Vellos e para separación da beirarrúa coa rotonda de acceso ao casco urbán de Ares, no cruce da Avda. De Redes e a rúa Porta do Sol. Aportación do Concello: 3.370€

Mugardos Protección de colectores de RSU. Aportación do Concello: 6.000€

Desde o inicio da súa participación no obradoiro dual de emprego, os 16 alumnos traballadores son contratados pola entidade promotora para a formación e aprendizaxe, polo que perciben unha retribución equivalente ao 100% do salario mínimo interprofesional, incluída a parte proporcional dunha paga e media extraordinaria.

O remate do programa, terán o Certificado de Profesionalidade de Fábrica e Montaxe de Instalación de Tubería Industrial e estarán capacitados para continuar traballando de caldeireiro-tubeiro, tubeiro industrial ou tubeiro naval.