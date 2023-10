Josep Señé (Racing de Ferrol): “Ante el Eldense será un partido duro ante jugadores con experiencia”

El Racing de Ferrol quiere volver a la buena dinámica y este domingo tendrá una nueva oportunidad recibiendo al Eldense, estrenando un horario al que se va a tener que habituar en los próximos partidos en A Malata, a las 14:00 horas.

Este jueves, tras el entrenamiento, comparecía en rueda de prensa el jugador racinguista, Josep Señé.

Tras la derrota del partido del lunes “esto va tan rápido, que no hay tiempo para lamentarse o para disfrutar de una victoria”, en esta semana “que no hemos tenido muchos días para preparar, hemos analizado el partido del Levante, analizando las cosas que hicimos mal y esos desajustes que te llevan a perder”, en un duelo “que no fue bueno.”

En la primera parte “terminó más o menos bien” y en la segunda “empezamos mal, con muchas pérdidas”, en la que los racinguistas “no tuvimos la pausa que tenemos en los partidos” y el Levante “tiene jugadores rápidos que saben cerrar los partidos.”

Josep Señé acabó enfadado tras este último partido “porque las sensaciones no fueron buenas individualmente y colectivamente”.

Tras caer en los tres últimos partidos a domicilio “hemos tenido momentos buenos”, pero para solventar esto “tienen que ser más prolongados para poder conseguir la victoria” en una categoría “en la que es igual de importante puntuar fuera de casa, que en A Malata”.

En este nuevo partido en casa “sabemos de nuestra fortaleza, delante de nuestra afición, donde nos sentimos fuertes”, ante un equipo también recién ascendido, por lo que será “un partido duro, ante jugadores con experiencia.”

Para el jugador racinguista “lo mejor es jugar siempre de tarde” y este horario de las 14:00 horas “yo no lo entiendo mucho, pero son las teles las que marcan los horarios”, lo que le lleva a “comer a las 11:00 horas para llegar en condiciones al partido, pero te adaptas al final.”