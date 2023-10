O Campus Industrial de Ferrol organiza cuatro Agile Workshops con metodología Lego Serious Play

El Aula 04 del Edificio de Apoyo al Estudio del Campus Industrial de Ferrol acoge, los días 30 y 31 de octubre y 2 y 3 de noviembre, cuatro Agile Workshops con la metodología Lego Serious Play impartidos por el fundador de Play Think Transform y co-fundador de la Academy of Customer Experience, Laxman Murugappan.

El lunes 30 de octubre, de 9:00 a 17:30 horas, tendrá lugar el primero de los Agile Workshops titulado “Being Agile in the Agile Business” en el que los alumnos participantes podrán lograr, de forma práctica agilidad en sus negocios de la mano de la creatividad que proporciona la herramienta. Por otro lado, el martes 31 de octubre, de 09:00 a 17:30 horas, se llevará a cabo el taller “Customer Experience Innovation”, en el que el público participante podrá validar su negocio desde su experiencia como cliente.

El jueves 2 de noviembre, de 09:00 a 17:30, será el turno de “Building Inclusion Brick by Brick”, donde los estudiantes matriculados reflexionarán sobre el poder del sentido de pertenencia y equidad en un negocio. El último del Taller Ágil “Sustainability Development Goals”, se celebrará el viernes 3 de noviembre, de 09:00 a 13:00 horas, y profundizará en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su consecución.

Las personas interesadas en participar en los Agile Workshops tendrán que inscribirse enviando un correo electrónico con sus datos personales a investigacion.campus.industrial@udc.gal o llamando al teléfono 881 013 628 antes de las 14:00 horas del viernes 27 de octubre.

El precio de la inscripción para participar en un único seminario es de 40 euros para estudiantes, 50 euros para personal investigador y 75 euros para público general. El precio para participar en los cuatro Agile Workshops asciende a 120, 150 y 225 euros, respectivamente. Las plazas son limitadas y la formación se impartirá íntegramente en inglés.