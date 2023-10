O Consello Sectorial de Igualdade acolle en Narón a presentación de propostas para conmemorar o 25N

A alcaldesa da cidade, Marián Ferreiro, asistiu ao inicio do Consello Sectorial de Igualdade convocado no Concello de Narón e ao que acudiron representantes da corporación local e de entidades Movilidad Humana, Asociación de Fibromilaxia Fatiga Crónica del Noroeste (Affinor), Asociación sociocultural ASCM, Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami), Asociación de Mujeres con Discapacidad de Galicia (Acadar) e Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra.

A rexedora local delegou a presidencia da convocatoria na edil de Igualdade, María Lorenzo, que avanzou que mañá venres se gardará un minuto de silencio ante o Concello, ás 12.00 horas, en sinal de condena do asasinato de Elisa Abruñedo, unha veciña de Cabanas asasinada hai dez anos por Roger Serafín Rodríguez, residente en Narón, que este jueves 19 confesou ser o autor do crime.

No transcurso da convocatoria presentáronse as propostas do Consistorio para celebrar o vindeiro 25 de novembro o Día internacional contra a violencia de xénero, dando a coñecer o plan de traballo que se levou a cabo nas últimas semanas. Os representantes do goberno local intercambiaron opinións xunto co resto de integrantes do Consello Sectorial, dende o que plantexaron algunhas propostas de cara a conmemorar na cidade o 25N e tamén outras para os vindeiros meses.

A edil responsable da área comprometeuse a analizar as iniciativas plantexadas para analizar a súa viabilidade de cara a integralas na programación a desenvolver nesa data.