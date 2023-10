Agenda cultural en Cedeira este fin de semana

El municipio de Cedeira reparte de nuevo su agenda cultural este fin de semana entre el teatro aficionado y el cine.

El auditorio municipal acoge el sábado 21 a las 20.00 horas la segunda función del ciclo Fusa Guillén, que ofrece la compañía ferrolana Romaría Teatro, y el domingo 22, a las 18.00, el pase de la película de animación infantil “Valentina”, en el marco del ciclo Mestre Mateo.

El grupo Romaría Teatro surgió de un programa vecinal que impulsó el Ayuntamiento de Ferrol. La actriz Helga Méndez impartió talleres de dramaturgia en diferentes parroquias rurales y en ellos nacieron varios grupos que estrenaron en el pasado mes de julio sus primeros montajes.

Una de ellas es “Retratos no Camiño”, que este sábado 21 lleva a Cedeira la compañía formada por vecinos de la zona de Serantes. La pieza recorre personajes y vidas de esta parroquia a través de Serafín Lorenzo, un fotógrafo que más conocido en el lugar como “Cazolitos” que recorría los caminos retratando a las gentes y sus trabajos, el tiempo de ocio, los espacios de reunión…

El domingo 22 Cedeira tiene una nueva cita con la segunda edición del ciclo de cine en gallego Mestre Mateo, que lleva por Galicia las películas premiadas y nominadas en el famoso certamen. La localidad cedeiresa es una de las cinco en la provincia de A Coruña por la que itineran las películas.

En esta ocasión es el turno de “Valentina”, un largometraje de animación dirigida por la ferrolana Chelo Loureiro que ganó en 2022 el premio Goya en su categoría y que fue finalista en el certamen del cine gallego.

La película está protagonizada por un niña, Valentina, que sueña con ser trapecista pero que piensa que no podrá conseguirlo por tener síndrome de Down. Su abuela la anima siempre a perseverar pues si los gusanos logran convertirse en mariposas, nada es imposible. Ella no está muy convencida, piensa en cómo será esa metamorfosis de la que le habla la abuela. Justo cuando va a preguntar, papá y mámá le dan una desconcertante noticia. La abuela se ha marchado de viaje.

En el auditorio se desarrollará otra cita, este viernes día 20, a las 20.00 horas. Tendrá lugar la presentación del libro “Cogomelos da comarca de Ortegal” por parte de su autor, José Luis Cuba Crespo