Esta fin de semana terán lugar as IV Xornadas Formativas en Música Tradicional que organiza a Asociación Cultural Vai Rañala Meu! no centro Cívico Social de Sedes, Narón os días 20 e 21 de outubro en horario de 11 a 14 horas e de 16 a 19 horas. O prezo do obrador é de 30€ para socios e 35€ para os non socios