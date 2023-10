Ferrol celebra el Día de la Biblioteca con un amplio programa

El Ayuntamiento de Ferrol conmemora el Día de la Biblioteca que se celebra el 24 de octubre y lo hará con uno amplio programa de actividades para todos los públicos del lunes 23 al viernes 27.

El concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, ha agradecido a la directora de la Biblioteca municipal, Fany Gómez, el diseño de la programación que se presenta bajo el lema Tejiendo comunidades, con el que se pretende destacar el papel fundamental que desempeñan las bibliotecas en la construcción de lazos dentro de nuestras comunidades.

“A través do Día da Biblioteca queremos poñer en valor o traballo que realizan as bibliotecas de todas as tipoloxías e os seus empregados para conectar aos seus usuarios, crear redes de apoio e, sobre todo, facer accesible a cultura”, ha declarado Ponte Far.

El edil ha mencionado, que el Día de la Biblioteca se celebra desde 1997 por iniciativa de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil con el apoyo Ministerio de Cultura y Deporte para recordar la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo durante la guerra de los Balcanes. En ella se perdieron centenares de miles de libros y numerosos incunables, pero otros ejemplares se pudieron salvar gracias a los empleados públicos de la biblioteca que arriesgaron sus vidas.

“Este ano ofrecemos unha variedade de actividades pensando, sobre todo, nos máis pequenos e o broche de ouro o porá a Banda Ferrolá de Música” que actuará a las 20:00 horas en la biblioteca de la plaza de España.

Actividades

La directora de la biblioteca de la plaza de España, Fany Gómez, ha dado cuenta de las actividades a realizar que comenzarán el lunes 23. “Queríamos celebrar este ano o Día da Biblioteca de xeito especial e, aproveitando o lema de Tecendo Comunidades amosar a biblioteca como un lugar onde atoparse, ler, traballar en grupo, realizar actividades e xerar comunidade, para afastarnos así da idea da biblioteca como edificio cheo de libros no que se pode ir a estudar”.

Por eso, se van a llevar a cabo actividades diversas:

Presentaciones y encuentros para fomentar la creación y la difusión literaria y tener contacto directo con los autores (entrada libre).

Lunes 23 a las 18:30 horas, presentación de obras infantiles y juveniles con autores de la provincia (Sara González, Aida Camino y Juan José Lada).

Jueves 26 a las 19:45 horas, encuentro literario con Silvia Pato que presenta su poemario Poemas del naufragio. Cuentacuentos para provocar el deseo de los más pequeños de leer otras historias como las que

se cuentan. A partir de los tres años (socios de la RBG, inscripción previa).

Martes 24 a las 18:00 horas, cuentacuentos de Riciños de oro con la compañía Trinke-Trinke. Proyección para difundir el patrimonio bibliográfico (entrada libre). A las 19:00 horas, proyección del documental sobre la Biblioteca Nacional.

Jornadas de nuevas tecnologías con el fin de promover el aprendizaje de programación educativa y competencias computacionales. Aprovechando, además, el aula Cemit con la que cuenta la biblioteca que se equipó hace poco con material puntero como drones, gafas de realidad virtual, impresoras 3D…(inscripción previa) para niños entre 9 y 12 años.

Lunes 23 de octubre a las 18:45 horas, taller de robótica y gafas de realidad virtual.

Miércoles 25 de octubre a las 18:45 horas, taller de impresión 3D.

Viernes 27 de octubre a las 18:45 horas, taller de drones.

Escape room para gamificar la formación de usuarios, dinamizar la biblioteca y hacerla atractiva, mediante la superación de varias pruebas utilizando las distintas secciones y servicios de la biblioteca. Para más de 13 años (inscripción previa en turnos de mañana y de tarde).

Todos los días en turnos de mañana y de tarde Libera a la bibliotecaria.

Música en vivo para impulsar el carácter abierto de este servicio cultural de forma que se unan varias disciplinas (entrada libre).

Viernes 27 de octubre a las 20:00 horas, concierto de integrantes de la Banda Ferrolana de Música.

Las incricións para participar en todas estas actividades comienzan este miércoles 18 y pueden hacerse a través de la dirección electrónica biblioteca@ferrol.es o en el teléfono 981 944 182

“Desexamos que pequenos e maiores gocen destas actividades e coñezan, ao mesmo tempo, toda a oferta que presenta a biblioteca” ha finalizado el concejal José Antonio Ponte Far.