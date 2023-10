O Esteo sufre unha dura derrota na casa ante o Leis Pontevedra

Xosé Ferreiro

Dura derrota do O Esteo ante o equipo pontevedrés do Leis 3-5, conxunto que suma o seu primeiro triunfo, co que ambos equipos acumulan un saldo de catro derrotas por unha soa vitoria.

No encontro de hoxe o marcador mantívose igualado 3-3 pero foron os visitantes os que arriscaron máis nos derradeiros instantes marcando dous goles que certificaron o seu primeiro triunfo. Destacar un hat trick de Mitxel.

Queda colista O Esteo empatado a tres puntos con pontevedreses e o Café Candelas O Parrulo «B» visitando a próxima semana a complicada cancha do Guardo.

O Esteo: Xeito, Costi, Sergio, Héctor, Jandro – Jhony, Martin, Juan, Cokito, Pablo, Eloy.

Leis Pontevedra: David, Daniel, Mauro, Mitxel, Adrián – Aarón, Cristian, Hugo, Yeray, Xian.

Goles: 1-0, Costi (10´), 1-1, Mitxel (13´), 1-2, Mitxel (19´). 2-2, Jhony (29´), 2-3, Adrián (30´), 3-3, Jandro (31´), 3-4, Daniel (39´), 3-5, Mitxel.

Incidencias. Amarelas a Sergio, Jandro, Héctor, Martín, Juan, Xeito, David, Hugo, Adrián. Uns 100 espectadores no Pavillón Municipal.