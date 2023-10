Ferreiro asina en Narón dous convenios coa asociación Saùde Mental Ferrol, Eume e Ortegal

A alcaldesa de Narón asinou no Concello, coincidindo co Día Mundial da Saúde Mental, dous convenios de colaboración co presidente da entidade Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal (Afaes-Porta Nova), Félix Pena.

A rexedora local explicou que se trata dun acordo económico e outro para a cesión dun local no Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz, na Gándara, co fin de desenvolver parte das súas funcións nas citadas instalacións.

A asociación disporá dun despacho no centro Irmás Froilaz un día á semana, os mércores, en horario de 8.00 a 14.00, para realizar entrevistas de orientación laboral a persoas do colectivo co que traballa.

A maiores, poderá tamén facer uso, no caso de haber dispoñibilidade, das aulas do citado centro para levar a cabo obradoiros dirixidos tamén ao colectivo. Ferreiro e Pena rubricaron un acordo económico, por importe de 12.000 euros, en base ao que entre outras propostas se programan obradoiros de lá e costura para persoas con problemas de saúde mental.

O presidente de Afaes agradeceu a colaboración do Concello, mantendo estes acordos que permiten á entidade desenvolver na cidade unha parte moi importante do seu labor.

Pola súa banda, a alcaldesa da cidade aproveitou o acto para felicitar novamente á entidade polo seu labor día a día “cun colectivo, o das persoas con problemas de saúde mental e as súas familias e coidadores/as, que precisan duns servizos e unha atención moi especializada”.

Coa finalidade de colaborar, Ferreiro comprometeu o apoio do Consistorio coa entidade e recalcou a importancia de “ofrecer información e orientación ao colectivo co que traballades en particular e á cidadanía en xeral co fin de concienciar sobre o dereito á saúde mental de todas as persoas e a unha atención de saúde mental de calidade”