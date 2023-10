José Manuel Rey Varela abrió el 8º curso de Conversas no Parador del Club de Prensa

Este martes el Club de Prensa de Ferrol inauguraba su octavo curso de Conversas no Parador y el primer ponente era el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela. La presidenta del Club de Prensa, Julia Díaz recordaba que era la quinta vez que participaba en estas conversas, desde la primera que tuvo lugar en abril de 2016, en aquella época como conselleiro de Política Social de la Xunta de Galicia.

En su intervención, el regidor reconocía que tenía “esperanza no presente e no futuro de Ferrol”, en una etapa política con el objetivo de “superar os bloques e os enfrentamentos” en su segunda etapa en la alcaldía en la que volverá a contar con mayoría absoluta “algo que non é normal na cidade, poder ter un goberno estable”, como también querer cumplir “co compromiso e coa palabra dada.”

José Manuel Rey Varela quería agradecer la asistencia en esta jornada a la delegada de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros; al presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea y a la directora del Campus Industrial de Ferrol, Ana Ares; en una “unión de esforzos, na que xuntos chegaremos moi lonxe.”

Desde su vuelta a la alcaldía su gobierno se centró en lo urgente “e sentando as bases para o importante” y describía los primeros cien días como “o principio dos cambios dos vindeiros meses e anos.”

Primeras medidas tras su regreso a la alcaldía

El alcalde recordaba alguna de las medidas que ha tomado en estos primeros meses, como el fomento de los mecanismos de participación ciudadana “tras reabrir o Concello”, la participación de los grupos municipales en las comisiones informativas “que antes non tiñan periodicidade e agora se está cumprindo”, como también el inicio de la reorganización interna del Concello de Ferrol “por estar rexido por normas de fai 37 anos, con formas de xestión superadas a nivel administrativo”, por lo que espera que el nuevo reglamento de organización pueda ser aprobado definitivamente en las próximas semanas.

A nivel social, José Manuel Rey Varela recordaba algunas medidas tomadas para reducir la presión fiscal a las familias “onde non é tanto o importe como é o xesto”, al bajar el impuesto de plusvalías o también reducir a la mitad el copago en la modalidad de ayuda en el hogar de libre concurrencia cuando los ingresos son inferiores a 850 euros.

El alcalde ya tiene confirmada una reunión la próxima semana con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda “onde levarei unha carpeta completa con necesidades e que moitas actuación poden ser financiadas pola Xunta”, como también confirmaba que ya tenía otra carpeta preparada para poder reunirse con el futuro gobierno del Estado en Madrid.

Presupuestos en tan solo 60 días

En los primeros 60 días se aprobaba los presupuestos de 2023, en una ciudad donde “o habitual parece excepcional”, dándole importancia a este documento “xa que o que non aparece nel, non existe a nivel de planificación de proxecto de cidade”, lamentándose de que la vigencia del mismo solo pueda ser de unos tres meses “pero non podemos darlle para atrás ao tempo.”

En estos presupuestos también va incluida una dotación para aumentar el personal municipal de un millón de euros en este 2023, mientras que otro millón va destinado a “pagar as débedas do ano anterior”. Una vez aprobado el nuevo reglamento de organización interna “haberá prazas directivas”, aunque José Manuel Rey Varela quería recalcar que la mayoría de plazas que saldrán “serán de funcionarios”, algo que tendrá continuidad en los presupuestos de 2024 “con máis prazas que en 2023.”

En el apartado de inversiones de estos presupuestos, el regidor recordaba la importancia de tener un presupuesto por año “para non ter que facer traballos a metade do mandato e que non de tempo a facelo todo” y en estos presupuestos de 2023 ya hay partidas para el saneamiento de la zona rural, la compra de los terrenos para un nuevo centro de salud y campo de fútbol en San Xoan, el proyecto de abrir Ferrol al mar, un aparcamiento disuasorio en A Graña, la reforma del centro cívico Carvalho Calero o la Ciudad del Deporte, entre otras actuaciones. Esto permitirá “a licitación dos proxectos, que en moitos casos hai que redactalos, logo ven a fase de financiación e despois a licitación da obra”, para así conseguir “a transformación da cidade nestes temas estratéxicos.”

Eliminación de los radares y agilización de licencias urbanísticas

Otro de los temas que dio muchos titulares en estos primeros meses de mandato ha sido la eliminación de los radares en las calles Terra y Rubalcava, como también la futura recolocación del radar de A Malata. El alcalde insistía que el gobierno “creía na seguridade vial, pero non no incremento de recadación de multas”, siendo esta la tercera fuente de ingresos del Concello de Ferrol, con 13.000 personas sancionadas en Terra y Rubalcava en 2023 “sendo o 40% das multas da cidade”, mientras que en A Malata está en el proceso de “reubicación para que controle so un dos carrís e non os dous.”

Como ya anticipó en la rueda de prensa de balance de los cien primeros días, una de las próximas medidas de su gobierno será la ordenanza para la agilización de las licencias urbanísticas, algo que espera presentar a los grupos municipales “nos próximos días”, con el objetivo de atraer a particulares y empresas “que non se atopen cos trámites do Concello, que en vez de durar meses duran anos”, por lo que es necesario que la administración municipal “non frene ás iniciativas doutras persoas ou administracións.”

Problema con las infraestructuras y transporte público

Las conexiones de Ferrol con el resto de España es una de las preocupaciones del alcalde, recordando que el tren de Madrid a Ourense tarda tres horas, mientras que el de Ferrol hasta A Coruña tarda una hora y veinte minutos “isto e impresentable e ten que haber unha modernización”, con una estación intermodal, donde Ferrol es la única de las siete grandes ciudades de Galicia que aún no tiene convenio para esto “e isto ten que formar parte da axenda do goberno de España”, algo que también influye a nivel comercial, donde el Puerto necesita estar incluido en el corredor de mercancías.

En esta línea también está el problema con el transporte público, donde la administración local tiene competencias “pero o Concello ten uns recursos limitados”, con un servicio de autobuses “sobrepasado”, debido principalmente a que el tren “non funciona e iso colapsa o autobús”, por lo que esperan poder dar una respuesta a este problema, pero el regidor ya anticipaba que, por desgracia, no iba a ser inmediato.

Estado del convenio con el Ministerio de Defensa

A su vuelta a la alcaldía, José Manuel Rey Varela pensaba que todos los trámites administrativos del convenio con el Ministerio de Defensa ya estaban realizados por el gobierno anterior, pero quedaban dos trámites pendientes como la publicación den convenio y el pago del segundo importe por parte del Concello, por lo que próximamente mantendrán una reunión con un alto representante de la administración del Estado “para falar do desenvolvemento do convenio e o que imos a facer en 2024”, con la ayuda de la Armada y del Ministerio de Defensa.

En esta reparcelación de las instalaciones del cuartel Sánchez Aguilera está la posible solución al problema de los aparcamientos en la zona centro de la ciudad, como también de un plan de vivienda de los edificios que se construyan, pero el regidor no quería anticipar nada “xa que as cousas hai que pechalas nas reunións.”

Su trabajo en el Senado

José Manuel Rey Varela también es senador por designación autonómica y quería defender su trabajo en la Cámara Alta por una ciudad de Ferrol “que é nacida polo Estado, marcada polas decisión de Madrid, polo que os temas que hai que falar son importantes”, poniendo como ejemplo los temas de defensa nacional “na que a cidade xógase moito” en la transformación de Navantia, en la construcción de las F110 o en la transformación de las F100.