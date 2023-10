O Ateneo Ferrolán ofrece Martes de Cine ás 19 h . A continuación, relátase as proyeccións que terán lugar

Martes día 10 de outubro: “Omagh” Pete Travis (2004). 106’

Reparto

Gerard McSorley, Brenda Fricker, Michelle Forbes

Mentres toda Irlanda preparábase en xuño de 1998 para votar en referendo o Acordo de Paz de Venres Santo, un grupo de disidentes do IRA Provisional levou a cabo un atentado co fin de provocar a ruptura entre Londres e Dublín e o consecuente abandono do proceso de paz. Este grupo, que se autodenominó IRA Auténtico, elixiu para o atentado Omagh, unha pequena localidade na que católicos e protestantes conviviran pacificamente ao longo dos 30 anos do conflito de Irlanda do Norte.

Martes día 17 de outubro: “Ladrón de bicicletas” Vittorio de Sica (1948). 93’

Reparto

Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella Carell, Gino Saltamerenda

Na Roma da posguerra, Antonio, un obreiro en paro, consegue un sinxelo traballo pegando carteis a condición de que posúa unha bicicleta. Dese modo, a duras penas consegue comprarse unha, pero no seu primeiro día de traballo róubanlla. É así como comeza toda a aventura de Antonio xunto co seu fillo Bruno por recuperar a súa bicicleta mentres a súa esposa María espera en casa xunto coa súa outro fillo.

Martes día 24 de outubro: “El coronel no tiene quien le escriba” Arturo Ripstein. (1999). 113’

Reparto

Fernando Luján, Marisa Paredes, Salma Hayek

Ao Coronel prometéronlle unha pensión, que espera inutilmente desde hai moitos anos. Venres tras venres, trajeadito e solemne, párase ante o peirao agardando a carta que anuncie a concesión da súa pensión. Todos no pobo saben que espera en balde. Sábeo tamén a súa muller, que cada venres mírao prepararse ante o espello para recoller a carta que nunca chegará. Pero o Coronel prefire pechar os ollos ante a evidencia e aférrase ao seu soño. E é que, se non, que queda?

Martes día 31 de outubro: “Good Bye Lenin” Wolfang Becker (2003). 118’

Reparto

Daniel Brull, Katrin Sass

Berlín, outubro de 1989. Uns días antes da caída do Muro, a nai de Alex, unha muller orgullosa das súas ideas comunistas, entra en coma. Cando esperta oito meses despois, o seu fillo fará o posible e o imposible para que non se decate de que está a vivir nunha Alemaña reunificada e capitalista. O seu obxectivo é converter o apartamento familiar nunha illa ancorada no pasado, unha especie de museo do socialismo no que a súa nai viva comodamente crendo que nada cambiou.

Martes día 7 de novembro: “Sangre fácil” Ethan & Joel Coen (1983). 99’

Reparto

John Getz, Frances McDormand, Dan Hendaya

Texas. Unha moza casada e moi sedutora cae en brazos de Ray, un dos empregados do seu marido. Decatado por un detective privado da infidelidade da súa muller e obsesionado pola traizón, Julian decídese a preparar o asasinato de ambos.

Martes día 14 de novembro: “Vive como quieras” Frank Capra (1938). 126’

Reparto

James Stewart, Jean Arthur, Lionel Barrymore

Alice Sycamore, a única persoa cun pouco de cordura nunha familia chea de lunáticos, namórase do seu xefe, Tony Kirby, que pertence a unha familia moi rica e moi ridícula. A diferenza entre o estilo de vida e a mentalidade de ambas as familias agudízase cando os pais del van cear a casa dela, e a cea termina coa chegada da policía e a detención de todos os presentes, acusados de anarquistas.

Martes día 21 de novembro: “Flores rotas” Jim Jarmusch (2005). 105’

Reparto

Bill Murray, Jeffrey Wright, Sharon Stone, Frances Conroy

Orixinal e extravagante revisión do mito de Don Juan. Despois de ser abandonado pola súa última conquista Don Johnston (Bill Murray) recibe unha carta anónima na que se lle informa de que ten un fillo. Tan inesperada noticia impúlsao a emprender unha viaxe en busca das súas antigas amantes para resolver o misterio.

Martes día 28 de novembro: “Johnny Palillo” Roberto Benigni (1991). 110’

Reparto

Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Paolo Bonacelli

Dante é feliz conducindo o autobús escolar que transporta a mozos con discapacidade mental, pero non pode evitar pensar que á súa vida fáltalle algo. Un día case o atropela un coche, e coñece a María. Ela parece encantada con el, e mesmo o convida á súa preciosa vila de Palermo. O que ignora o infeliz é que todo forma parte dunha trama. Dante garda un parecido asombroso co marido de María, un gángster ameazado de morte.