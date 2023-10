Aprobado el presupuesto municipal 2023 de Ferrol con los votos en contra de la oposición

El pleno de la corporación municipal de Ferrol , en sesión extraordinaria, aprobó en la tarde de este jueves de manera definitiva el presupuesto del 2023, con los votos a favor del Gobierno (13 votos) y los votos en contra del PSOE (5 votos), del BNG (3 votos) y de FeC (2).

“Ferrol no puede perder ni un minuto más”, manifestó la concejala de Hacienda, Susana Sanjurjo. “Estamos orgullosos de aprobar este presupuesto tal y como le prometimos a los vecinos”. Afirmó además que “es un día de alegría y de cambio para los ferrolanos, estamos cuantificando y materializar en números los compromisos y propuestas del proyecto de ciudad” y “no vamos a pedir perdón por cumplir los compromisos con los ferrolanos”.

Las 42 reclamaciones presentadas por los grupos municipales del PSOE y del BNG y la de un particular fueron rechazadas en base al informe de la Intervención municipal que dice que 41 se inadmiten ya que no están en los supuestos legalmente recogidos para reclamar o impugnar el presupuesto, se tratan de cuestiones de oportunidad, que no de legalidad. Con respeto a la reclamación presentada por el Grupo municipal del PSOE sobre la solicitud de una partida para la redacción del proyecto de reparcelación para el Sánchez Aguilera, se inadmite porque “el proyecto ya fue aprobado en la XGL de 3 de abril del 2023”. En relación a la reclamación que se desestimó, que es del Grupo municipal del PSOE, correspondiente a que no se incluye en el presupuesto los programas anuales de actuación, inversión y financiación de la sociedad pública Emafesa consta informado por la interventora municipal que, según sentencias de supuestos similares, la inclusión de ese anexo tiene naturaleza de información y su omisión no invalida el expedente presupuestario.

EL PRIMER PRESUPUESTO DEL MANDATO 2023-2027

El presupuesto para este último trimestre del 2023 asciende a 78.865.879,85 millones de euros, lo que supone un incremento del 21,30% con respeto al presupuesto inicial prorrogado del año 2023, y de un 20,87% respeto del presupuesto inicial prorrogado de 2022. Entre las partidas más destacadas están los 10,3 millones de euros para iniciar las actuaciones y proyectos comprometidos e incorporarlos a una planificación plurianualizada de cuatro años.

Uno de los capítulos que más sube es el capítulo I, con un incremento de dos millones de euros, pasando de 20 a 22 millones, lo que supone una clara apuesta del Gobierno por el personal. Casi un millón de euros se destinará a pagar las horas extras que se deben y otro millón para incrementar el personal. Y el año que viene se integrará la carrera de profesional en el presupuesto del 2024.

Además, con el fin de que no sean los vecinos los que soporten la presión fiscal, no se suben ni las cuotas ni los tipos de gravamen de las tasas e impuestos municipales. También se reduce la previsión de ingresos por impuestos indirectos y directos y se reduce el importe de las multas, que se estima que bajen en los próximos meses tras la desactivación de las cámaras en la calle Terra y Rubalcava.

En cuanto a los ingresos de capital por financiación ajeno ascienden a 3,3 millones de euros, desglosados en el anexo de inversiones como ingresos afectados que proceden de los Fondos Next Generation ya concedidos en 957.943,34 euros; el convenio de la Xunta de Galicia para afrontar la reparación del estadio de A Malata por importe de 550.000 euros, así como la financiación por parte de la Xunta de Galicia para el saneamiento de la zona rural 1,8 millones de euros, entre otros.

Tras la aprobación definitiva del presupuesto se publicará en el BOP y se espera que entre ya en vigor a semana que viene. “Ahora nos ponemos a trabajar en el presupuesto del 2024 y tendremos en cuenta las propuestas presentadas para que el proyecto de ciudad sea de todos y para todos” avanzó la concejala Susana Sanjurjo para finalizar diciendo “Ferrol necesita de todos para llegar lejos”.