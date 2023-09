Alcampo se suma a la Semana del Desperdicio Alimentario

Alcampo se suma del 25 al 30 de septiembre a la VI Semana contra el Desperdicio Alimentario organizada por AECOC coincidiendo con el Día Internacional de Conciencia de la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, que se conmemora este 29 de septiembre.

Alcampo y tu sin desperdicio es el proyecto de la empresa que contempla diversas iniciativas para movilizar a sus grupos de interés sobre esta problemática que supone una importante pérdida económica, social y medioambiental.

El compromiso de Alcampo para reducir el desperdicio alimentario le ha llevado a emprender diferentes acciones que van desde la prevención y mejora de sus procesos hasta la sensibilización de clientes y formación de empleados.

Alcampo cuenta desde 2019 con una alianza con Too Good To Go, a través de la cual los usuarios de esta aplicación pueden salvar packs de alimentos que están llegando al final de su vida útil. Desde el comienzo de esta colaboración se ha evitado que 500 toneladas de alimentos hayan acabado desperdiciándose, y se han evitado que 1.250 tn de CO2eq se emitan a la atmósfera.

Alcampo, además, rebaja en sus lineales el precio de los productos con caducidad próxima. Iniciado en abril de 2021, este proyecto se puso en marcha introduciendo un sistema de reducción del PVP en productos que se acercan al final de su vida útil.

Se trata de alimentos, en su mayoría perecederos, cuya fecha de caducidad está cercana pero que están en perfecto estado para ser consumidos, aplicando descuentos de entre un 10% y un 50%. Con esta medida, desde comienzos de 2023, se han evitado que 5 millones de artículos se desperdicien. En lo que va de año, se han logrado ‘salvar’ en Galicia más de 27.000 productos gracias a este tipo de descuentos.

Asimismo, Alcampo realiza donaciones de productos alimentarios a Banco de Alimentos y otras organizaciones sociales del entorno de cada tienda, habiendo donado hasta agosto de 2023 productos por valor de más de 650.000 €, de ellos han sido donados en Galicia aproximadamente 37.000 euros.

En el marco de la formación y sensibilización, Alcampo ha puesto en marcha un proyecto de animación que pretende compartir información y buenas prácticas con toda la compañía para asegurar un trabajo conjunto y en equipo con el objetivo de reducir la pérdida de alimentos.

Respecto a la formación, la empresa ha creado un módulo de formación e-learning sobre desperdicio alimentario en el que 15.000 empleados han participado ya, suponiendo un 74% de la plantilla.