Se sale de la vía y queda volcado un vehículo en Cabanas

Sobre las doce y media de la mañana de este viernes se registró un accidente tráfico en la carretera AC-564 (Cabanas-As Pontes() a la altura del kilómetro 2, en la parroquia de Santo Estevo de Irís, en Cabanas, al derrapar en una curva y salir por el lado derecho del vial, quedando volcado, un Volkswagen Golf. Resultaron contusionadas la conductora y otra joven que la acompañaba.

En el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 se recibió una llamada informando y diciendo que en el interior del vehículo se encontraban dos jóvenes que no podían salir del mismo.

De inmediato se alertaron a los distintos servicios. Al llegar los efectivos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal-GES de Mugardos comprobaron que el coche estaba volcado sobre el techo si bien las dos ocupantes habían logrado salir por su propio pie. Acudieron también efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 con una ambulancia de soporte vital básico; de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local de Cabanas. Las dos jovenes presentaban una de ellos un fuerte dolor en el cuello y la otra alguna pequeña contusion, y fueron trasladada al hospital «Arquitecto Marcide» del complejo Hospitalario Universitario-CHUF de Ferrol.

También se había alertado a los Bomberos do Eume, con base en As Pontes, aunque no fue necesaria su intervención por lo que en mitad del trayecto hacia Cabanas regresaron a su base.