A IV Malla do Seixidal de Somozas foi todo un éxito de asistencia

A Malla no Seixidal volve a consolidarse como un dos eventos tradicionais máis destacados no Concello das Somozas, reunindo unha gran cantidade de asistentes para recrear a malla. Esta clase de eventos son moi importantes para un municipio de carácter rural como As Somozas, no que as festas tradicionais cobran unha gran importancia.

O alcalde de Somozas, Juan Alonso, declaróu que “É importante seguir celebrando este tipo de eventos que poñen en valor a tradición e cultura do municipio”. O rexedor quixo destacar “a aposta do noso goberno para revitalizar esta clase de festas, que reúnen a todos os veciños e veciñas todos os anos, favorecendo o sentimento de pertenza á comunidade e fortalecendo os lazos entre eles”.