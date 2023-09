O BNG de Ferrol insiste na posta en valor dos restos arqueolóxicos de San Francisco

Iván Rivas, portavoz municipal do BNG no concello de Ferrol, insistiu este luns 11 na Xunta de Voceiros celebrada para abordar a situación da rúa San Francisco, na alternativa proposta polo BNG para a conservación e posta en valor dos restos arqueolóxicos atopados.

O BNG sinala que «tras coñecer o proxecto arqueolóxico comprobouse que a incidencia dos restos non ten continuidade ao longo da rúa e polo tanto a afectación ao ámbito de urbanización non chega ao 10%»

Iván Rivas, portavoz do BNG, insiste en que «por este motivo é razoábel razón, propón desvincular os restos arqueolóxicos do proxecto de urbanización de modo que non condicione a continuidade dos traballos no resto da rúa e así non vexamos perigar o seu financiamento ne a perda dos fondos europeos»

«Así mesmo e dado que será preciso desenvolver unha modificación do proxecto para redefinir o trazado das canalizacións a través da praza Vella e que este debe ser sometido á autorización de patrimonio, propoñemos desenvolver un proxecto de urbanización do espazo anexo aos restos atopados na praza Vella no que se contemple a reordenación do tráfico e a súa conexión coa rúa San Francisco»

Desde o BNG «consideramos unha temeridade cubrir os restos da muralla medieval da cidade cunha capa de formigón para que os coches circulen por riba deles e non aproveitar as oportunidades únicas como esta para poñer en valor o patrimonio da cidade e as súas orixes»