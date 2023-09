«Lances de juego», las gráficas de Niko Sánchez tras el encuentro Racing de Ferrol-Villarreal B

El Racing de Ferrol continúa en racha,a pesar de no haber logrado la victoria ante el Villarreal B. Un empate…también viene bien si tenemos en cuenta que a pesar de que los «diablillos verdes» dominaron con contundencia la suerte en esta ocasión no ayudó mucho, hubo muchas situacones de gol, pero no dieron el fruto apetecido.

Como siempre la afición demostró que está con su equipo de principio a fin. A Malata volvió a vibrar en la tarde de este domingo. Y nuestro colaborador gráfico Niko Sánchez fue testigo de todo lo sucesido y nos ofrece unas grñaficas de «lances de juego» muy jugosas.