O BNG de Narón presenta unha moción para manter a parada de taxis na escola de Sedes

Olaia Ledo Díaz, portavoz municipal do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG) no Concello de Narón, ao abeiro da lexislación vixente, presenta a seguinte MOCIÓN para o seu debate en pleno:

«Recentemente vimos de celebrar o centenario da Escola de Sedes con orgullo de contar no noso concello cunha escola unitaria que transmite os principios pedagóxicos referenciais do ensino. Único modelo actualmente no concello de Narón. A día de hoxe este modelo está en perigo, xa que o goberno municipal ven de recortar servizos!

«Desde esta administración, a máis cercana ás familias usuarias, non se mantén un servizo de taxis co que leva funcionando a escola de Sedes desde hai máis dunha década. Esta retirada non foi anunciada no último consello escolar xeral e, ademais, informouse o venres 8 de setembro (comezando aulas o 11 de setembro) ás persoas usuarias do servizo. As familias, desta maneira, atopáronse sen capacidade de resposta a poucos días do inicio do curso escolar 2023/2024»

«Estamos a falar dunha partida para o concello (un servizo de taxis para as crianzas como alternativa de transporte e servizo de conciliación) que non chega ao 0,05% do orzamento municipal. O CRA de Narón cumpre diferentes funcións: un ensino público de calidade; baixa ratio alumno/mestre; evita o desarraigo do alumnado da súa lugar de orixe e pon en valor o rural cun servizo e un dereito fundamental: o

ensino público.»

«Por todo isto o concello de Narón ten que sentir orgullo de ter unha escola centenaria aberta no rural e facer todo o que estea na súa manpara que continúen as aulas nela»

«Por todo o exposto, o Grupo Municipal do BNG somete a debate eaprobación polo Pleno do Concello de Narón o seguinte ACORDO:»

«1º Manter o servizo de taxis como transporte que propicia a conciliación na escola rural de Sedes nas mesmas condicións que no curso 2022/2023»

«2º Dotar a partida necesaria para que este acordo sexa efectivo»