Que hacer este viernes, día 8, en la zona norte. Actos, fiestas y efemérides

—-Ya quedan 114 días para finalizar el año.

—-Festivo local en Neda.

—-Día de Asturias y Extremadura.

—-Día Internacional de la Alfabetización.

—-Día del Cooperante, en España.

—-Día Mundial de la Fibrosis quística.

—-Día Internacional del Periodista

—-Día Internacional de la Fisioterapia.

—-Cuba: Fiesta patronal en honor a Virgen de la Caridad del Cobre

—-La Iglesia celebra hoy la festividad de la Natividad de la Virgen María, y en conexión con ésta, entre otras las siguientes advocaciones marianas; del Pueyo, de la Caridad, de Nuria, de la Sierra, de Montemayor, de la Cerca, del Puerto, de la Oliva, de La Concha, de Guadalupe, del Portal, de la Encina,del Valle, de Covadonga, del Pino, del Coro, de Gracia, de las Virtudes, de los Milagros, de los Remedios, de Consolación, de Gracia,de Belén, de la Vega, de la Victoria, de Aránzazu. Festividad de Santa Adela .

—-EL TIEMPO EN FERROL

–Se anuncia un día con tormentas dispersas. Habrá una temperatura máxima de 28º y una mínima de 19º. Lluvia probable 70 %, por la noche . Humedad 75 %. Viento ligero de 2 a 11 km/h.

El sol sale a las 8,04 horas. Se pone a las 21.56 h.

—-DONACIÓN DE SANGRE

–La unidad móvil para donación de sangre se encuentra hoy en Vilarmaior, en la Feira do tres, de 16.00 a 21.00 horas.

—-Horóscopo del 8 de septiembre

Todos los que han nacido día 8 tienen el signo del zodiaco Virgo según el horóscopo.

—-EN EL CONCELLO

–A las 10.00 horas el alcalde, José Manuel Rey, se reune en su despacho oficial con el secretario xeral do Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao,

—-EN LO DEPORTIVO

–A las 12,45 horas en Leche Celta (Pontedeume) presentación de Aitor, nuevo jugador de O Parrulo Ferrol.

—-EN FERROL, NACHIÑOS FEST Y PARROCHEIRA

–Nachiños Fest tendrá lugar en la zona costera de Covas, en el campo de As Cabazas, donde todos los asistentes podrán disfrutar hoy viernes y mañana sábado de varias horas de música.

Hoy viernes, actuación de -Cristal Fighters, -Anabel Lee. -Besmaya, -The Rapants, -Jimena Dgarayz, -Alison Darwin, -Galician Army, y -La Duendeneta .

–Ferrol Vello vuelve a estar de celebración y el muelle de Curuxeiras será, una vez más, el escenario en el que se desarrollarán gran parte de las actividades de la tradicional Festa da Parrocheira.

Una cita que tendrá lugar desde hoy al 10 de septiembre y contará con un amplio programa de actos pensados para todos los públicos.

Hoy el programa festivo comenzará a las 19:30 horas, con la actuación de la rondalla “Só Elas” a la que seguirá a las 20:45 horas el pregón a cargo del capitán del Racing de Ferrol, Álex López,y al que seguirá la actuación del grupo Nuevo Plan.

—-FERIAS Y FIESTAS EN LA ZONA NORTE

–En Cariño

La parroquia de Feás, celebrará hasta el día 11 su fiesta en honor a la Virxe dos Remedios.

A las 12.00 horas habrá una tirada de 21 bombas de palenque.

–En O Barqueira-Mañón

Hoy comienzan las fiestas patronales de O Barqueiro, en la parroquia de Mogar con la celebración la XXXII Noite Meiga. A las 22.00 horas tendrá lugar la salida desde O Porto do Barqueiro y recorrido por las calles hasta la Praza do Mesón, acompañados por el grupo O Son do Sor. A continuación los presentes podrán degustar queimada y acto seguido dará comienzo una gran fiesta con la orquesta Marazul y el grupo D´Caché.

–En Neda

Hoy comienzan las fiestas patronales en honor a Santa María con la celebración de la misa solemne a las 12.30 horas, seguida de la tradicional procesión con la banda Acotaga. A continuación dará comienzo la sesión vermú a cargo de Tokio. Por la tarde la charanga Carmiña recorrerá la parroquia y por la noche se celebrará una gran verbena con las formaciones Tokio y Carma.

–En Pontedeume

Segunda jornada de la “Festa das Peras.

A las 9.00 horas, alborada. A las 10.00 horas salida de la plaza del concello de los Mómaros y Cabezudos.

A las 13.00 horas misa solemne en la igesia de las Virtudes y a la misma hora, cucaña y “queima do Galán” en el paseo marítimo.

A las 19.30 horas en el salón de plenos entrega de premios del concurso de fotografía “Mateo González”.

A las 20.00 horas, en la plaza da Calzada, la compañía ·Dame Cuerda Que Teatro” pone en escena “Vaia idiotas”.

A las 21.30 horas en la alameda de Raxoi, concierto de “Bluesons”.

A las 2.30 horas en la plaza del Conde, festival Folk con la actuación de Orballo, Airiños y Treixadura.

–En San Sadurniño

Segundo día de fiesta en la parroquia de Bardaos, que comenzará a las 13.30 hora con la misa solemne que dará paso a la sesión vermú amenizada por la orquesta Solara.

Por la noche a partir de las 23.30 horas se celebrará una gran verbena con la orquesta Solara y The Gratis Party.

—-EN CUANTO A MUSEOS Y EXPOSICIONES

En Ferrol

–Se puede visitar en la sala Carlos III de Exponav, del Museo de la Construcción Naval la exposición “Atlánticos” en la que se muestran obras de artistas gallegos y portugueses. Entrada gratuita. Horarios de visita al museo. Hasta el 17 de septiembre. Lunes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas. Sábados, de 10.00 a 20.00 horas. Domingos, de 10.00a 14.30 horas.

–En el Museo Naval muestra de obras de los fondos pictóricos de la Sociedad Artística Ferrolana-SAF. Entrada gratuita. De martes a viernes, de 9.30 a 13.30. Sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas. Cierra los lunes.

–Museo de Historia Natural (Plaza de Canido) .

–En el Centro Cultural “Torrente Ballester” exposición de obras de la colección de la Fundación del Santo Hospital de Caridad.

–Museo de la Semana Santa (entrada por los jardines de San Francisco). Por las mañanas de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas. También por las tardes, sábados y domingos, de 17-00 a 20.00 horas.

–En el Castillo de San Felipe, muestra sobre la Batalla de Brión. Se puede visitar gratuitamente de 10.00 a 14,.00 h. y de 16.00 a 20.00 horas.

En Mugardos

–Centro de Interpretación Caldoval, en Mugardos. Entrada gratuita. El horario de apertura es de martes a domingo de 10.30 a 14.00 h. y de 16.30 a 20.00 horas.

En Fene

–Este viernes a las 20 horas, se inaugura en el museo fenés (Avda. de Conces, 20-22) la exposición “40º aniversario de la revista “Can sin dono”, promovida por el Museo do Humor Xaquín Marín y la Concejalía de Cultura de Fene, con la colaboración de la Biblioteca de Galicia (Xunta de Galicia). En el decurso del acto, habrá una charla en la que tomarán parte algunos de los promotores del proyecto como Pepe Sendero, director de la publicación entre 1983 y 1989, Antón Mascato, editor de la revista, o Paco Oti, colaborador de Can sin dono y comisario de la exposición.

En Moeche

–La muestra de Álvaro Lamas se puede visitar con la entrada del castillo hasta el 30 de septiembre en sala de exposiciones del Centro de Interpretación das Revolucións Irmandiñas. El horario de apertura es el habitual: los miércoles, jueves y viernes de 11:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00 horas, mientras que los sábados, domingos y festivos el horario es de 11:00 a 14:30h y de 16:00 a 20:00h.

QUE PASÓ UN 8 DE SEPTIEMBRE

1873: Emilio Castelar es elegido presidente de la I República Española.

1888: Se encuentra el cadáver de Annie Chapman en Londres, la segunda víctima de Jack el Destripador.

1888: Isaac Peral bota el primer submarino operativo del mundo. Este submarino, conocido como El Peral, fue construido en los astilleros de La Carraca (Cádiz) por la Armada Española. Isaac Peral ingresó en la Armada Española en 1866, donde obtuvo la formación técnica que le ayudó a hacer realidad el primer submarino eléctrico en el mundo.

1900: La ciudad de Galveston (Texas) queda destruida por un huracán. Se calcula que fallecieron entre 6.000 y 12.000 personas.

1920: Se inaugura el primer servicio de correo aéreo en estados Unidos.

1925: En la Guerra de la Independencia del Rif en África el ejército español lleva a cabo el Desembarco de Alhucemas, que pone fin al conflicto.

1928: La FIFA decide que el primer mundial se juegue en Uruguay.

1944: Cae en Gran Bretaña la primera bomba V2 de los alemanes.

1951: Estados Unidos y Japón firman tratados de paz y de seguridad.

1957: Estados Unidos detona su bomba atómica Laplace.

1957: En Zaragoza se inaugura el estadio La Romareda.

1976: Inauguración el Estadio Martínez Valero del Elche Club de Fútbol.

1981: Guatemala rompe su relación con Reino Unido tras la independencia de Belice.