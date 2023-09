O Psoe de Ferrol afirma que Rey Varela abrió un solo comedor sénior de los cinco prometidos

O grupo socialista afirma que Rey Varela “ha prometido cinco comedores sénior en cien días y lo que ha hecho es abrir un único comedor en poco más de cien días”

El grupo municipal socialista quiere salir de nuevo a las acusaciones formuladas esta misma semana por el alcalde, José Manuel Rey Varela, relativas a la apertura de uno de los comedores sénior.

«Una vez conocida toda la información en la comisión de área, puesto que no se había llevado anteriormente nada de este proceso excepto por las preguntas realizadas por este grupo, los socialistas quieren, en primere lugar, subrayar que “o anterior goberno local, como xa explicou en numerosas ocasión, non pechou os comedores sénior, senón que pecharon pola pandemia e, posteriormente, coa renuncia da empresa, que xa advertira que non daban os números”.

«Una vez que a situación sanitaria mejoró, continúan apuntando desde el grupo socialista, desde el área de Bienestar Social se abrió un plazo de preinscripción, al que se anotaron algo más de 30 personas mayores. Ante estos datos, el gobierno de Ángel Mato decidió poner en marcha otras medidas, unas dirigidas a la socialización, uno de los objetivos del servicio, y otras tendentes a garantizar el acceso a almorzar a personas con más dificultades por su situación de dependencia, pasando en el programa Xantar na casa de 15 a 70 plazas en el pasado mandato»

“Como dixemos ata a saciedade, nunca renunciamos a retomar este servizo, pero como agora o propio Rey Varela recoñece, os hábitos teñen mudado e pensamos en traballar noutras iniciativas e noutro modelo de comedores, centralizado nun ou dous espazos, con cociña propia e integrado noutros servizos”, han asegurado desde el grupo socialista, que han eñdido que “precisamente baixo eses parámetros estabamos a traballar para a concesión das cafeterías de Río Xubia e San Pablo, centros que tiveron o comedor con máis prazas, o primeiro, e con máis demanda no prazo de preinscripción, o de San Pablo»

En cuanto a lo que va a hacer ahora el Partido Popular, el grupo municipal del PSOE afirma que “Rey Varela pasou de prometer cinco comedores sénior para os cen primeiros días e iniciar a posta en marcha de só un para cen días”. Así mismo, acusaron al regidor del PP de actuar como si estuviesen en período de rebajas. “Prometen cousas que saben que non poden cumplir e agora saen cun contrato menor, que permite 20 prazas para un máximo de catro meses, todo polo importe máximo que permite este tipo de contrato, e sen ter elaborada nin a ordenanza que

regule o servizo”, han apuntado.

Finalmente, recuerdan los socialistas que “primeiro dixeron que non podían abrir os cinco por un informe da intervención e secretaría; logo tiveron que recoñecer que non había informe ningún e que era decisión política a de abrir un só, e agora adornan este contrato menor, poñéndolle a etiqueta de “piloto”. “O comedor de agora vai ser social, posto que irá unicamente vencellado a un nivel de renda e será de balde, mentres que os comedores sénior tiñan o obxectivo de socializar e, agás en situacións de vulnerabilidade económica, as persoas usuarias tiñan que pagar parte, ou a totalidade, dos menús” han concluido