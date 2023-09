Ola Ferrol-Se avecina un buen otoño cultural y festero…y otros temas

Carlos Barcón, periodista vocacional y pintor

FERROL: De cara al otoño…

Y como no quiere la cosa ya estamos metidos en septiembre, que viene siendo como un apéndice del verano, aunque los días más cortos y de tiempo suavecito y con alguna llovizna, ¡que gusto!… y ya de cara al otoño, y quien nos lo diría a los ferrolanos viejos, cuando antes, recuerdan, la lluvia era pertinaz en nuestra ciudad y por lo menos, en cada calle, había un «paragüero«. Pero ya ven, vivir ya en septiembre… y aunque estos días me pasé por la maravillosa villa de Cedeira, de la que dice el refrán «corvos á barra, Cedeira mollada«… nada de eso ví, sino luz y claridad, la villa mejorada, cielo brillante, excelente gastronomía, tranquilidad…. y hasta arte pictórico, que es lo mío, sobre todo en recuerdo, entre otros interesantes certámenes artísticos y culturales, de aquél lejano Salón de Pintura do Mar, en la sala de exposiciones del céntrico Palacete, que pondría en marcha el gobierno municipal del, en aquél entonces, alcalde/profesor Xoán Xosé Rodríguez, y del que nunca más se supo…

Y ya mientras otros retornan de sus vacaciones, algunos hasta ya piensan, incluso con intensidad, en otros temas, en el colegio, en el trabajo, en las reuniones, en el tema del día, la buena marcha del viejo y querido Racing, y hasta en la práctica de la celebración de actos culturales y artísticos. De entrada, de nuevo, las ya populares Meninas de Canido, que habrá mucho que contar y ya encima, la celebración de las Fiestas de la Parrocheira, en Ferrol Vello… en nuestro acogedor y siempre visitado puerto, que se vestirá de gala estos días y se adornará de estrellas, y como dejaría escrito mi recordado y muy querido maestro don Manuel Masdías, «El humilde Barrio/de los pescadores/ Nuestro Ferrol Viejo/sus galas mejores/hoy viste. Resuena/la alegre campana/ Vénse colgaduras/en cada ventana/De gozo se inundan/ todos los semblantes/ ¡Es Dia del Cristo/ de los Navegantes»»

Fiestas da Parrocheira

Y ya está en la calle, ese atractivo folleto/publicación, anunciador de las fiestas de la citada Parrocheira, en Ferrol Vello, con su programa festivo.

En esta ocasión con valiosas colaboraciones de, entre otros, de la Presidenta María José Peniza, el también Pte. del Puerto, Francisco Barea Paz, que tanto y bien está haciendo por este Barrio, Leopoldo Boado Ororbia, el párroco Xosé Fco. Delgado, Álvaro González, Gustavo Chacartegui, nuestro pintor Jorge LLorca y su hermano, el escritor Guillermo Llorca, Henrique Sanfiz, Joám Luis Ferreiro Caramés «Césio», los hermanos Ana y Alfredo Martín, Xurxo Souto, el exalcalde y profesor Xaime Bello, Antonio Ramiro, que escribe sobre el «Portuarios«, Xoanqui Ameixeiras… con atractiva portada, trabajo de mi apreciado y excelente pintor, colega Jorge Llorca.

PRESENTACIÓN EN MADRID

Y un poco más lejos, en Madrid, este mismo miércoles, día 6 de los corrientes, a las 18.oo horas, organizado por la Academia de las Ciencias y las Artes Militares, con sede en Arturo Soria, 287 de la capital, se anuncia la presentación del libro titulado «La antigua Capitanía General de Marina y la Iglesia Castrense de San Francisco de El Ferrol», a cargo del marino (r) y Académico Juan A. Rodriguez-Villasante y la historiadora Carmen Perales Garat. Ambos seguramente ofrecerán una más que interesante charla y darán a conocer la vida y obra de estos dos emblemáticos edificios ferrolanos.

REMODELADO LOCAL DEL ISFAS

Y hablando de instalaciones, nada mejor que anunciar la próxima apertura del remozado local del ISFAS -organismo que tiene a su cargo la gestión del Régimen especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, personal estatutario del CNI, personal civil de cuerpos adscrito al Ministerio de Defensa y otros. Un local sito en plena calle Real, 173, que como decimos, abrirá pronto sus puertas, dejando su actual local en el interior de la que fue Escuela de Máquinas.

PRÓXIMAS EXPOSICIONES

Las que se anuncian para este próximo otoño cultural, son, entre otras, la 40ª edición del Salón de la Mujer en la Pintura, que tradicionalmente organiza la veterana Asociación de Artistas SAF, y que se inaugurará el 6 de octubre, en el Centro Cultural Municipal, con presencia de más de medio centenar de mujeres pintoras, mostrándose, una vez más, que la incorporación de la mujer al arte contemporáneo, de una forma a la vez cualificada y numerosa, es una de las causas, en la que se apoya la gran riqueza de este arte pictórico, entre otros, claro.

Y continua abierta hasta el día 24 de septiembre, en el citado Centro Cultural Municipal, esa magnifica muestra de parte del patrimonio pictórico con retratos de significados autores, sobre las figuras de sus Benefactores y Patronos de la Fundación Sto. Hospital de Caridad, y que seguirán en esa línea, bien llevada por su actual Presidente el CN (r) Alberto Lens, que ya tiene fijado su calendario de exposiciones, de cara al próximo 2024, y que son, entre otros, en plena celebración de la Semana Santa, obras de arte religioso del citado Hospital de Caridad, en el año 2025, La Armada y el Hospital de Caridad, y ya para el 2026, el patrimonio Artístico del Sto. Hospital de Caridad. Con todo ello, que ya es mucho, se tiene la idea de crear en un céntrico edificio donado, sito en la calle Galiano, muy cerca de ABANCA, un Museo de todo este Patrimonio artístico.

Por otro lado, me entero que dos mujeres pintoras expondrán próximamente. Por un lado la ferrolana Eva Bergantiños, socia de la SAF, siempre animada y animosa, preferentemente dedicada al retrato, lo hará en el Centro Cívico de Canido y la joven mejicana, residente en la ciudad, Angelita Ortega, con obra muy variada, lo hará en la sala Proyectos, del CC Torrente Ballester. Por otro lado, me entero que dos mujeres pintoras expondrán próximamente. Por un lado la ferrolana, siempre animada y animosa, preferentemente dedicada al retrato, lo hará en el Centro Cívico de Canido y la joven mejicana, residente en la ciudad, Angelita Ortega, con obra muy variada, lo hará en la sala Proyectos, del CC Torrente Ballester.

REVISTA DE LA MAR

Es la prestigiosa «Revista General de Marina«, fundada en 1877… dirigida por el CN (r) Pedro J. Sánchez Arancón y que en esta ocasión, entre otros temas, nos ofrece una interesante carta de su Director, en la que informa, entre otras cosas, que «El pasado 8 de mayo, la Ministra de Defensa y la embajadora de los EE.UU en España, Julissa Reynoso, suscribirían el acuerdo que permitirá a la US Navy aumentar de 4 a 6 los buques estacionados en la Base Naval de Rota».

-El Almirante Vicente Cuquerella Gamboa, representante militar nacional ante «Saceur», aporta un interesante trabajo sobre «El giro de la OTAN hacia la disuasión y defensa colectiva. La familia de planes».

-El AN. Carlos Celedonio Amyugo Fdz. del Campo, escribe sobre «La necesidad de comunicar». Los TT. de NN José Rico y Alejandro Museros, lo hacen sobre el tema de «Vehículos submarinos de operación remota (ROV): La vanguardia de la intervención subacuática»».

-El AN. Álvaro Babé y Pérez de Villar, escribe sobre los Drones: el papel que están teniendo en la guerra moderna.

-En el acostumbrado espacio de La Mar en la Filatelia, el CN (r) Marcelino González, lo hace, en esta ocasión, sobre los «»Sellos y la filatelia. Algunos detalles técnicos.»»

-En el espacio «Construcción Naval«, que aporta el CA (r) Antonio Pintos, nos informa, entre otros, de la próxima celebración de la Feria Internacional de la Industrial Naval, en VIGO, del 21 al 23 de mayo del 2.024, en el Instituto Ferial de dicha ciudad.

-En el apartado de Libros, se escribe sobre «La gloriosa tragedia de Rande», de Francisco José Ruiz Aldereguía e «Historia Naval de la Guerra Civil», de Adolfo Morales Trueba.

CONVENIO ENTRE DEFENSA Y ATLANTICA.

Recientemente, se ha firmado un Convenio entre Defensa y la Asociación Española para la realización, durante el presente año, de diversas actividades de investigación, difusión y debate sobre la seguridad y defensa.

REAL CORO TOXOS E FROLES, se abrirá el Mesón Medio siglo de buena amistad existe entre nuestro querido Real Coro Toxos e Froles, y el Rancho da Praca Rendilheiras de Vila do Conde, firmado su hermanamiento en un 1973 y que aún continua. Y estos días se ha llevado a cabo ese hermanamiento, con almuerzo entre las dos entidades en el moderno local que tiene esta entidad en la calle Magdalena, inaugurado en un noviembre del 2005, siendo alcalde Juan Juncal y Presidente del Coro, el periodista y profesor, Pedro Sanz, edificio conseguido por él en propiedad y que se cedió al concello, que tras cerca de diez años de buen hacer al frente del mismo, parece ser, que su Mesón cerrado hace años, tras este cese presidencial, volverá a abrirse dentro de muy poco tiempo.

FALLECIMIENTOS

Y todas no van a ser alegrías, por lo que nos enteramos y lamentamos el reciente fallecimiento de dos apreciadas amigas, como son la veterana pintora Puri Novo, socia de siempre de la SAF y Fina Padín, viuda del Capitán de la Marina Mercante Ramón Mota, e hija del popular y recordado fotógrafo Angel Padín. A sus familias le enviamos nuestro más sentido pésame.