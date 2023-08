El Concello de Ferrol quiere garantizar la supervivencia de los tilos de la Plaza de Armas

El estado de los tilos de la Plaza de Armas es un motivo de preocupación en el gobierno municipal, tal y como reconocía este lunes en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela.

El regidor afirmaba que no quería polémicas sobre este tema y el gobierno municipal adoptará “todas as medidas para a súa supervivencia”, queriendo buscar soluciones a los problemas “e non ser nos os que causemos problemas.”

Reconocía que había que hacer actuaciones en los tilos “como denota o informe elaborado polo anterior gobierno e que non foi aplicado”, en el cual se manifiestan los problemas de los tilos y de la superficie de la plaza, por lo que solicitarán un informe técnico de actuaciones para garantizar una adecuada conservación, en la que se tendrá en cuenta a los técnicos municipales de parques y jardines, recordando que esto no sucediera con los árboles plantados en las obras de la calle de la Iglesia, por lo que será necesario coordinar los trabajos de la concejalía de Urbanismo, con la de Servicios y Parques y Jardines.

José Manuel Rey Varela afirmaba que el 70% de los tilos, que costaron al Concello de Ferrol 60.000 euros, presentan problemas ya desde el poco tiempo que fueron plantados en la Plaza de Armas “presentaron un problema de mantemento”. Estos problemas de mantenimiento de las árboles no solo se dan en la Plaza de Armas “senon que tamén existen noutros parques e xardíns da cidade.”

Para garantizar esta supervivencia de los tilos habrá que levantar “o mínimo posible” sus respectivos perímetros en la Plaza de Armas, como también el regidor descartaba de manera contundente otras medidas que se rumoreaban en estos últimos días como un posible hormigonado de la Plaza de Armas o que se permitiera aparcar a los vehículos.