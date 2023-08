El gobierno municipal aprueba inicialmente el nuevo reglamento del Concello de Ferrol

El gobierno municipal de Ferrol ha aprobado con su mayoría absoluta y con el voto en contra de toda la oposición el nuevo reglamento del Concello, en el primero de los puntos del pleno extraordinario de este viernes.

El teniente alcalde Javier Díaz defendía este nuevo reglamento amparado en la ley de grandes ciudades “non podía tardar nin un minuto máis en tratarse.”

La primera réplica llegaba por parte del portavoz municipal de Ferrol en Común, Jorge Suárez, calificando este día como “triste para a democracia local”, donde la mayoría absoluta del Partido Popular “non quere o diálogo e isto non soluciona os problemas do Concello”, como pueden ser el de personal o el del estado de las instalaciones deportivas municipales, además de “cortar a libertade de expresión dos grupos municipais, queréndoos silenciar”, por lo que esta aprobación inicial es “o principio do rodillo que nos espera.”

En esta misma línea iba el portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, con un nuevo reglamento “que corta a libertade dos veciños e veciñas da cidade” al limitar a dos mociones las que puede presentar cada grupo municipal en cada pleno ordinario. El portavoz nacionalista también criticaba los futuros nombramientos de personal directivo, que podrían no ser funcionarios “creando unha administración paralela”, recordándole las palabras de José Manuel Rey Varela en 2008, cuando estaba en la oposición “que isto era enchufar a dez persoas, como lle decía a Irisarri.”

Por su parte, el portavoz adjunto socialista, Julián Reina, criticaba no haber tenido tiempo para analizar el informe jurídico remitido por el gobierno municipal en el día de ayer sobre este tema, solicitando la retirada del punto del orden del día.

Ante las dudas legales de toda la oposición sobre este nuevo reglamento, tomaba la palabra el secretario municipal, Leopoldo Moure, que comprendía estas inquietudes “al ser algo lioso”, reconociendo que cuando esta ley de grandes ciudades fue aprobada en 2003 “los ayuntamientos se incorporarían a ella y nadie esperaba que esto tardase 20 años” como es el caso de Ferrol “en una ley hecha de arriba abajo pensando en Madrid y Barcelona, a la que se quiso acoger todo el mundo”, afirmando que no encontraba ningún inconveniente legal a esta propuesta de nuevo reglamento que realizaba el gobierno municipal.

Tras esta explicación, la oposición mantenía su petición de retirada del punto del orden del día, la cual no salía adelante al votar el gobierno municipal a que continuase en el mismo.

Volvía a tomar la palabra el portavoz adjunto socialista, Julián Reina, lamentándose de que la ciudad perdiese 20 años “por tacticismo político” criticando a José Manuel Rey Varela al no aprobarse el proyecto socialista de 2008 “porque o puido frenar”, una vez se rompía el gobierno de coalición entre PSOE y Esquerda Unida.

Posteriormente tenía lugar una segunda ronda de intervenciones en las que todos los grupos continuaban manteniendo sus posturas, alargando el debate sobre este nuevo reglamento municipal a la hora y media de duración, para posteriormente votar las enmiendas del PSOE a este reglamento que eran rechazadas por los 13 concejales de gobierno y con los votos a favor de los 12 de toda la oposición, mientras que posteriormente se votaba la aprobación de este reglamento, saliendo adelante con los votos favorables de los 13 concejales de gobierno y los 12 en contra de toda la oposición.