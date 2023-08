La CGT denuncia problemas con las inscripciones en las plazas convocadas por Navantia-Ferrol

Está abierto el período de inscripción para 179 plazas de ingreso en Navantia-Ferrol, que finaliza el 8 de septiembre, y según denuncia el sindicato CGT en un comunicado está habiendo serios defectos de funcionamiento en las incripciones.

Los problemas son de varios tipos:

-Personas que crearon su perfil personal, pero que no reciben la clave y, por tanto, no pueden continuar con el proceso de inscripción.

-Personas que ya tienen el perfil creado, pero que ahora si encuentran con que no pueden acceder a él (la cual es necesario para poder inscribirse en las plazas).

-Personas que si inscribieron, pero que no recibieron el correo de Navantia confirmando la inscripción.

Las bases de las convocatorias recogen que hacer en estos casos: cualesquier persona que tenga problemas con el portal debe enviar un correo a rrhh_portal@navantia.es y la seleccionrf@navantia.es a fin de dejar constancia de los problemas que encuentra. El envío de este correo es muy importante porque, en caso de no solucionarse los problemas, Navantia tendrá que ampliar el plazo de inscripción por lo menos a las personas que envíen ese correo, puesto que la responsabilidad de que no habían podido inscribirse en tiempo sería exclusivamente de Navantia; Y los problemas se agravan porque, a día de hoy, Navantia no está respondiendo a los correos que comunican las incidencias.

La CGT recomienda enviar copia a la Comisión de Formación del comité de empresa: comisionformacion.fe@navantia.es