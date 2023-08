Alerta naranja por ola de calor en el interior de la provincia de A Coruña y en todo Lugo y Ourense

La Xunta de Galicia, a través de su Comité Permanente de Coordinación, en el marco de las Actuaciones frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, aumenta el nivel de alerta a nivel 2 (naranja) en la zona isotérmica del Interior de A Coruña y en las provincias de Lugo y Ourense, continuando en nivel 3 la zona de Valdeorras.

Para la jornada de este miércoles los niveles de alerta sanitaria serán:

Nivel 3 (rojo)

Valdeorras: O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá e Vilamartín de Valdeorras.

Nivel 2 (naranja) Toda a provincia de Lugo; Toda a provincia de Ourense; Interior de la Coruña: Ames, Aranga, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boqueixón, Brión, A Capela, Coirós, Curtis, Frades, Irixoa, Melide, Mesía, Monfero, Negreira, Ordes, Oroso, O Pino, As Pontes de García Rodríguez, Santa Comba, Santiago de Compostela, Santiso, Sobrado, As Somozas, Teo, Toques, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra e Vilasantar.

Nivel 1 (amarillo): Resto de Galicia

Según la previsión meteorológica facilitada por la Dirección General de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático (Meteogalicia), este miércoles seguirá siendo un día con máximas por encima de los 40 °C en el Miño de Ourense y Valdeorras y de los 34 °C en la gran parte de Galicia. El jueves las temperaturas iniciarán el descenso, sobre todo las máximas, solamente superándose los 36 °C en puntos de la provincia de Ourense, finalizando la semana con un progresivo descenso.

Para más información:

https://www.meteogalicia.gal/web/predicion/friocalor/calorIndex.action?dia=0