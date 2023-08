Optimismo (con precaución) en el Concello de Ferrol con las obras en el estadio de A Malata

A poco menos de una semana para que el Racing de Ferrol tenga que jugar como local su primer partido en LALIGA Hypermotion ante el Sporting de Gijón, en el Concello de Ferrol hay cierto optimismo para que este partido se pueda celebrar en el estadio de A Malata y no tener que jugar en el campo alternativo, en este caso en Balaídos.

El Racing “é unha prioridade para Ferrol” afirmaba el alcalde José Manuel Rey Varela tras la junta de gobierno local celebrada este lunes en donde se analizaba el ritmo de las obras de emergencia que se están desarrollando en el estadio y que “marchan a bo ritmo.”

La semana pasada comenzaron las obras de corrección que debe asumir la administración local y que están financiadas gracias a la subvención de la Xunta de Galicia de 550.000 euros y el Racing de Ferrol está realizando mejoras específicas “como son as cámaras de televisión ou os vestiarios.”

José Manuel Rey Varela reconocía que en la reunión que mantuvieron el pasado miércoles con LALIGA las sensaciones “foron positivas” por lo que en estos días esperaba “dar boas noticias para a cidade”, aunque recordaba que la decisión definitiva de dónde se jugará el partido “é unha decisión de LALIGA, non do Concello”, pero se estaba trabajando “con toda a intensidade.”

Aparcamientos y plan de transporte

Paralelamente el Concello de Ferrol y el Racing de Ferrol están ya trabajando en el dispositivo de seguridad tanto para este primer partido, como para toda la temporada. Para este primer partido ante el Sporting de Gijón “vai vir moita xente de fóra”, por lo que el dispositivo de aparcamientos será similar al realizado en el día del ascenso ante el Celta “B”.

Preguntado José Manuel Rey Varela por la posibilidad de buses lanzadera que conecten A Malata con el centro de la ciudad como se ha realizado para otras actividades como la feria medieval, el regidor afirmaba que “esta non estaba contemplada no dispositivo do ascenso, debido á proximidade do estadio con núcleo urbano”, pero no cerraba la puerta a esta medida “estudiando nas vindeiras semanas todas as opcións.”

Mejoras en otras instalaciones deportivas de la ciudad

José Manuel Rey Varela quería destacar la importancia de que este viernes puedan aprobarse inicialmente los presupuestos para este año 2023 “para empezar a desenvolver a Cidade do Deporte”, siendo esto importante para posteriormente “poder ter os proxectos.”