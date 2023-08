El Concello de Ferrol autoriza la modificación del proyecto de rehabilitación del edificio 23-25 de la Plaza de España

Las obras de rehabilitación volverán, previsiblemente este viernes, al edificio 23-25 de la Plaza de España tras aprobarse este lunes en la junta de gobierno local el proyecto de modificación, tal y como confirmaba en rueda de prensa el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

Esta obra ya arrastraba problemas desde inicios de año, donde el anterior gobierno municipal había aprobado hasta tres ampliaciones en el plazo de ejecución y el 2 de junio la dirección de obra presenta la autorización para la redacción de un modificado de esta obra “principalmente pola necesidade de proceder a un reforzó dos balcóns dos portáis maior ao previsto no proxecto, una subestructura metálica por debaixo destes e unha cimentación nova non prevista para o reforzó dalgúns pilares cuxa necesidade foi detectada ao realizar traballos de demolición de petos e levantado dos pavimentos dos balcóns”, afirmaba el regidor, lo que supondrá un aumento del 15% sobre el coste de la obra y que deberá estar lista antes de finalizar este año, al ser una actuación cofinanciada en un 80% por los fondos Feder 2014-2020.

Nueva licitación del ascensor para la Asociación de Vecinos de Mandiá

Tras la declaración de desierto en la licitación del ascensor para la Asociación de Vecinos de Mandiá, el alcalde afirmaba que ya se estaba trabajando en una nueva licitación “porque os presos do 2021 non son os de 2023” y al ser una obra financiada íntegramente por la Deputación esperan su visto bueno para hacer el nuevo proceso “e co Concello asumindo estas diferenzas” en cuanto al precio, recordando que era un compromiso del gobierno municipal con la asociación vecinal.

Finalización de las contrataciones de las Fiestas

Este lunes quedó cerrada definitivamente la contratación de la actuación de Camela en estas Fiestas de Ferrol, tras los problemas en la contratación. José Manuel Rey Varela reconocía que en el Concello de Ferrol “hai que darlle unha volta a moitos procedementos de contratación”, lo que provoca que en los últimos años “incidencias en forma de recoñecementos extraxudiciais, que non son os normáis nunha administración pública”, por lo que espera la aprobación del nuevo reglamento del Concello de Ferrol para que este tipo de incidencias “sexan o excepcional e non o habitual.”

Al mismo tiempo, el regidor recordaba que en dos meses realizaron un programa de Fiestas de doce días “fronte os dez días do ano pasado”, afirmando que lo más caro no había sido la contratación de los artistas sino la producción de las mismas “pasando de 91.000 euros a 129.000 euros” iniciado por el anterior gobierno.

Pleno extraordinario de este viernes

Precisamente este viernes 25 de agosto, a las 10:00 horas, está convocado el pleno extraordinario donde el gobierno municipal espera la aprobación inicial de los presupuestos de 2023 y el nuevo reglamento de organización del Concello de Ferrol.

La primera intención del gobierno municipal era llevar estos temas al pleno ordinario del jueves 31, pero coincidía con los últimos actos de las Fiestas de Ferrol con la ofrenda al Marqués de Amboage o los actos de hermanamiento con la localidad lusa de Vila do Conde, por lo que a mediodía de lunes aún no había acuerdo con todos los grupos municipales para modificar la fecha de este pleno ordinario.