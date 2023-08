El Gobierno autoriza el cierre de la central de As Pontes. Los trabajadores lo ven «prematuro»

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha autorizado la solicitud de cierre de la central termoeléctrica de As Pontes, presentada por la empresa propietaria, Endesa, y tras el informe favorable de Red Eléctrica de España (REE) sobre la compatibilidad de dicho cierre con la seguridad de suministro del sistema eléctrico, según ha informado el ministerio a través de un comunicado.

En un informe previo, y en un contexto de «gran tensión» en los mercados energéticos provocada por la invasión de Ucrania, REE ya contemplaba el cierre de dos grupos de la central, mientras que los otros dos podrían cerrarse de forma condicionada a la disponibilidad de potencia.

Ahora, tras la estabilización de estos mercados, REE ha emitido un nuevo informe que constata la compatibilidad del cierre con la seguridad de suministro eléctrico, informa el ministerio, que indica también que los planes para la reconversión industrial de la zona prevén una inversión superior a 2.500 millones de euros y generarían más de 1.300 empleos directos.

En este sentido, recuerda que se están lanzando programas de apoyo para proyectos energéticos «innovadores» que cuentan con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, priorizándose en los concursos de acciones aquellas propuestas situadas en zonas con centrales en proceso de cierre, como la de As Pontes.

En esta zona ya se ha concedido una ayuda de 15 millones a la primera fase del proyecto H2Pole de EDP y Reganosa, que prevé la construcción de una planta de producción de hidrógeno renovable, con una inversión de 156 millones y la creación de un centenar de empleos _entre directos e indirectos_ en la fase de explotación, según señala el departamento que dirige en funciones Teresa Ribera.

También se están apoyando proyectos municipales, como el desarrollo de un centro logístico en el polígono industrial de Penapurreira, en As Pontes, que dé servicio a las empresas con problemas de almacenaje y al transporte por carretera afectado por el cierre de la central, adjudicado a través de una convocatoria en 2021.

Además, a través de la convocatoria de ayudas a infraestructuras ambientales, sociales y digitales, se han concedido 6,8 millones a otros 11 proyectos. Así, Moeche desarrollará un Centro de Desarrollo Económico y Social de la mano de asociaciones locales; As Somozas rehabilitará las antiguas escuelas municipales para vivienda social y equipamiento sociocomunitario; Cabanas creará un espacio de co-working para emprendedores y microempresas, y Cerdido, Mañón, San Sadurniño, Ortigueira, Vilalba y Xermade desarrollarán diversos proyectos.

En la misma línea, con el objetivo de impulsar la generación de empleo en la zona, el Gobierno ha lanzado convocatorias de ayudas a proyectos de inversión empresarial dotadas con 50 millones de euros, actualmente en fase de valoración de solicitudes.

A estas ayudas de gestión de ministerio se unen los 111 millones de euros aportados por el Fondo de Transición Justa de la Unión Europea a la Xunta de Galicia para mitigar los impactos de los cierres de As Pontes y Meirama.

Otros proyectos

Paralelamente, en abril de 2020, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico impulsó y firmó el acuerdo por una transición energética justa para centrales térmicas en cierre con los sindicatos y las empresas propietarias en el que se requiere a los agentes implicados un impulso para la reconversión de las zonas afectadas. En cumplimiento de este acuerdo, Endesa ha dado cuenta se ha comprometido a promover proyectos de reconversión que estima se traducirán en una inversión de 2.682 millones y más de 1.300 nuevos empleos directos.

De esta manera, Sentury Tire instalará una fábrica de neumáticos en los terrenos de la antigua mina. Con una inversión de 477 millones la empresa prevé la creación de 750 empleos y dinamizar el volumen de tráfico del Puerto de Ferrol. Asimismo, Ence ubicará una fábrica de biocombustibles, bio-productos y celulosa especial, con una inversión de unos 380 millones, generando 150 empleos directos, y casi un millar sumando indirectos e inducidos.

Junto a estas iniciativas industriales, Endesa se ha comprometido a dar un impulso logístico a la terminal del Puerto de Ferrol, a crear un centro logístico, a impulsar un proyecto de hidrógeno verde, a materializar un plan de formación para las personas del entorno y a priorizar a trabajadores directos y auxiliares de la central en la formación, desmantelamiento y nuevos desarrollos en la zona.

POSTURA DE LOS TRABAJADORES

Los trabajadores de la central termoeléctrica de As Pontes ven «prematura» la confirmación de cierre tras la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de la solicitud presentada por la empresa propietaria, Endesa, y después del informe favorable de Red Eléctrica de España (REE) sobre la compatibilidad de dicho cierre con la seguridad de suministro del sistema eléctrico.

El presidente del comité de empresa, Ricardo Casas, ha mostrado su «tristeza» por la clausura de una central «histórica a nivel nacional».

Además, ha asegurado que esta decisión es «prematura», ya que «aunque la situación del mercado energético mejoró, sigue siendo muy volátil». «El invierno viene ahí, la guerra está como está; no sabemos cómo puede ir evolucionando», ha señalado Casas.

Sobre las alternativas, el presidente del comité ha apuntado que se conocen los parques eólicos que está previsto que se instalen en la zona y que van asociados a industrias, pero que «tienen un horizonte de junio de 2025 y aún no se ha iniciado la construcción».

MANTENER EL EMPLEO

Así, con los contratos prorrogados hasta finales de noviembre, Casas ha vuelto a demandar que la empresa «cumpla con lo prometido«, tanto para las auxiliares como para el personal propio.

«Nos dijeron desde el principio que no nos van a abandonar, ni abandonar Galicia. Queremos que eso se cumpla, que la gente no tenga que volver a desplazarse, con todos los trastornos que supone, y que se mantenga el empleo», ha insistido.

Asímismo, el representante de los trabajadores ha lamentado que se hayan enterado de la confirmación de cierre por la prensa y ha avanzado que ahora, una vez que tiene encima de la mesa esta decisión, tendrán que reunirse con la empresa para conocer los pasos a seguir a partir de este momento.

TRANSPORTISTAS

Por su parte, el presidente de la Asociación de Transportistas de As Pontes, Manuel Bouza, también se queja de la manera en la que el Gobierno central ha anunciado la ‘luz verde’ al cierre: «Un sábado, en mes de agosto, la gente de vacaciones… Hay que tener un poco de sentido común».

Para ellos, igual que para los trabajadores de la propia planta, es «otra patada más» de este proceso iniciado hace años, pero reconoce que «hay que asumirlo«.

Sin embargo, eso no significa que vayan a cesar sus movilizaciones. A tal efecto, Bouza prevé convocar para los próximos días –previsiblemente, el martes– una asamblea de transportistas para analizar los próximos pasos a dar.

Según el presidente de la asociación, «hasta ahora» Endesa sí había cumplido el calendario acordado, pese a que la carga de trabajo era intermitente, pero «lo que no se hace es lo que acaban de hacer esta mañana». «Pero ya no me extraña nada de lo que hagan Endesa y el Gobierno de España», ha apostillado.