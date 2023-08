La «Méndez Núñez» zarpa de Ferrol para integrarse en la OTAN-2 en el Mediterráneo durante 4 meses

Eran las doce de la mañana de este viernes , día 18, cuando la fragata «Méndez Núñez» (F-104) al mando del capitán de fragata David Díaz-Caneja Greciano, abandonaba el muelle número cuatro del Arsenal Militar de Ferrol con el fin de integrarse, hasta el mediados del mes de diciembre, en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN nº 2 (SNMG-1 en sus siglas inglesas). El acto de despedida estuvo presidido por el Comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, capitán de fragata Jesús Viñas Barciela. Y cabe destacar que el tiempo, a pesar de todos los pronósticos de lluvia, colaboró en la despedida.

Al acto de despedida acudieron más de un centenar de familiares y amigos de la dotación así como una comisión de la Armada entre la que se encontraban los comandantes de las fragatas «Cristóbal Colón» y «Blas de Lezo» CF Carlos Abadín y Jesús González-Cela asi como el comandante del BAC «Patiño», CF Francisco Díaz Rodríguez, que permanecían atracadas en su base ferrolana, además del jefe de órdenes de la 31 Escuadrilla.

A las once y veinte subió a bordo del buque el capitán de fragata Viñas Barciela y tras ser recibido por el comandante del navío, David Díaz-Caneja y rendidos los honores de ordenanza por la guardia militar pronunció unas palabras de despedida a una representación de la tripulación, que se encontraba formada en el castillo de popa, deseándoles una buena travesía.

Palabras de despedida en nombre de la Armada destacando la transcendencia de la labor que van a realizar y esperando que dejen muy alto el pabellón de la Armada y de España.

UNA IMAGEN DE ESPAÑA, DE LA ARMADA Y DE LA 31 ESCUADRILLA

Asimismo Viñas Barciela les agradeció el esfuerzo enorme que han hecho para alistar el barco, recordándoles la importancia de la misión que van a realizar y les animó a mantener el espíritu durante los cuatro meses en los que van a estar desplegados ya que hacen una trabajo muy importante y van a dar una imagen de España, de la Armada y de la 31 escuadrilla.

“Para llegar a este día habéis dedicado un esfuerzo muy importante para que el barco esté preparado desde todos los puntos de vista operativos. En cuanto larguéis estachas vuestras capacidades estarán al servicio del JEMAD para ser empleadas en el entorno nacional o como en este caso junto con nuestros aliados.

Este es el verdadero objetivo de todos vuestros esfuerzos a lo largo de todo el ciclo operativo de la «Méndez Núñez» . Recordad siempre que nuestra participación en operaciones es nuestra razón de ser.

Se que series capaces de contribuir con solvencia al esfuerzo de disuasión y defensa colectiva de la Alianza.

Vais a operar en un entorno demandante y complejo por ello deberéis tener vuestra instrucción y adiestramiento al máximo nivel. Deberéis tratar de conseguir la superioridad cognitiva sobre vuestros adversarios en cualquier circunstancia.

Estas directrices que os acabo de dar os permitirán reaccionar con solvencia ante cualquier situación que se os presente. Mantened la concentración y recordad que la misión está por encima de cualquier interés particular. Vuestro compromiso con la misión y con vuestro comandante, el compañerismo, espíritu de servicio y lealtad son valores fundamentales en operaciones, y son factores imprescindibles para conseguir el éxito de vuestra misión por eso os pido que los cultivéis para poder cumplir de forma ejemplar la misión encomendada. Ahora es vuestro momento, es el momento de demostrar que que verdaderamente vais a cumplir la misión con solvencia, sabéis que estáis en un buque con unas capacidades muy admiradas por nuestros aliados, sois el barco que todo mando quiere tener a su lado. Demostrad una vez más que sois el escolta fiable de la Agrupación”.

Finalmente se refirió a las familias, “reconozco vuestros desvelos, y agradezco vuestro apoyo y compromiso constante sin los cuales los vuestros, hombres y mujeres a bordo de la «Méndez Núñez» no estarían hoy listos para salir a la mar.

Se muy bien que sin el apoyo de nuestros hogares no es posible llevar a cabo sosegadamente una misión de esta complejidad y por eso os pido vuestro sostén, una vez más”.

Y “no me queda más que desearos mucha suerte y todo el éxito de la misión, que la Virgen del Carmen os acompañe y proteja para que regreséis sanos y salvos con la íntima satisfacción del deber cumplido”

SOLTANDO ESTACHAS

Una vez finalizadas estas palabras se permitió a la dotación que bajasen a tierra para despedirse de sus familiares y a las doce menos cinco se dio la voz de comienzo de la maniobra.

Y así la «Méndez Núñez», tras soltar estachas, auxiliada por un remolcador del tren naval del Arsenal de Ferrol abandonaba las aguas de la ria ferrolana entre el sonar de las sirenas de los buques de la Armada surtos en los muelles del Arsenal.

ENTREVISTA CON LOS COMANDANTES DE LA 31 ESCUADRILLA Y DE LA «MÉNDEZ NÚÑEZ»

Antes de que zarpase la fragata y aprovechando que la tripulación se despedía, en tierra de sus familiares, el comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie y el de la fragata mantuvieron un encuentro con los representantes de los medios de comunicación social.

Un hito importante de la Armada

El CF Jesús Viñas Barciela manifestó que “Este un hito importante para la Armada, la culminación del alistamiento de la fragata «Méndez Núñez» que hoy comienza su despliegue en la fuerza permanente marítima número dos de la OTAN. Un esfuerzo grande de la Armada de las Fuerzas Armadas, y el barco está preparado para desplegarse en la SNMG-2 que ahora mismo desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia conforma el núcleo principal de la fuerza marítima de muy alta disponibilidad de la OTAN, que ahora está al mando de un almirante británico.

Hemos hecho un esfuerzo importante en la Escuadrilla para que desde todos los puntos de vista operativos , personal, material, doctrinal, etc. el barco cuando se despliegue, cuando largue estachas se ponga bajo la orden del JEMAD y para que sea perfectamente interoperable con el resto de buques de la Agrupación. No acaba aquí su instrucción y adiestramiento se seguirá adiestrando con el resto de unidades de la Fuerza demostrando que será capaz de resolver con solvencia todo aquello que pueda surgir durante a Operación.

Esperamos verles de vuelta el día 22 de diciembre y con la satisfacción de su deber cumplido y la misión completada”.

Listos para salir a la mar y con el ánimo muy alto

Por su parte el comandante de la fragata, David Díaz-Caneja Greciano, comenzó presentándose, “soy gallego, coruñés, y hoy nos despide un día típicamente de nuestra tierra, como no podía ser de otra manera pero eso no impide que la gente vaya con el ánimo alto para lo que estamos, cumplir con nuestra misión. Hemos tenido un año de preparación con una certificación específica para poder estar l para desplegar dentro de una Agrupación permanente de la OTAN en el Mediterráneo durante los próximo cuatro meses para cumplir con los objetivos que nos marca la Armada,que nos marca España, que no son más que contribuir, defender y proteger los intereses nacionales y también de nuestros aliados allá donde nos requieran, en este caso en un escenario internacional, con un conflicto, y una guerra en Ucrania, que no es más que un hecho que afecta en nuestro despliegue pero que también nos motiva en nuestra actividad como garantes y como elementos de disuasión para que no sucedan más en el futuro”.

GA.-¿Tras llegar a Rota que “plan de trabajo” se presenta?

D D-C G.-”Realmente nos integramos desde el minuto uno, desde el momento en que hoy larguemos amarras hoy en Ferrol ya estamos a disposición de la OTAN, ya estamos dentro de la Agrupación. Efectivamente haremos una escala logística en Rota para recoger a la Unidad Aérea Embarcada, un helicóptero y al personal pilotos y mantenedores, y desde allí saldremos al Mediterráneo en donde haremos la integración con el resto de la Agrupación. Está previsto que lo hagamos a mitad del Mediterráneo o en aguas próximas a Grecia y de ahí volveremos para hacer un ejercicio organizado por la OTAN en aguas españolas, próximas a Cartagena, a finales de este mes -principios del mes que viene. Y de ahí la idea es que si bien es flexible nuestro esquema de maniobras , porque nos marcan varios puertos ya pre programados es factible de ser cambiados en función de los efectos que el mando de la OTAN quiera conseguir en determinados momentos.

La idea es posiblemente el “tocar” Casablanca en Marruecos y de ahí dirigirnos al Mediterráneo, a Turquía, Grecia…durante prácticamente el resto del despliegue”.

GA.-¿El buque y la dotación…?

D D-C G.-”Como le he comentado el comandante de la 31 escuadrilla, estamos listos para cumplir la misión, listos para salir a la mar, todos con el ánimo muy alto y con los sistemas a punto para desempeñar nuestra misión”.

GA.-¡Y esperando el premio gordo, el llegar a Ferrol el día de la Lotería de Navidad!.

D D-C-G.-”¡Justo!. El mando ha decidido, nuestro AJEMA y el JEMAD han decidido que volvamos el día 22 de diciembre, como un premio para las familias y a ver si tenemos suerte, en ese momento con la Lotería”.

LA FRAGATA «MÉNDEZ NÚÑEZ»

La fragata «Méndez Núñez» (F-104) cuenta con un moderno diseño y notables capacidades militares, con las que la Armada contribuye a alcanzar los objetivos de la Defensa nacional en los comienzos de este nuevo siglo. Construida en los Astilleros de Navantia en Ferrol, y entregada a la Armada el 21 de marzo de 2006, fue bautizada en honor al ilustre marino español don Casto Méndez Núñez, héroe de la Guerra del Pacífico de 1865. y es la cuarta de las cinco fragatas de la clase F-110 «Álvaro de Bazán» que forman la 31 Escuadrilla de Superficie, con base en Ferrol.

Es el segundo navío de esta escuadrilla que se integra en la SNMG-2, hasta el momento en el 2023 ya que el Buque de Aprovisionamiento de Combate BAC «Patiño» finalizó su despliegue a finales del mes de junio y está previsto que se vuelva a integrar en el mes de octubre.

La fragata es de moderno diseño y grandes capacidades militares, de las que destacan su sistema de combate AEGIS y radar SPY en defensa aérea.

El buque ha participado en múltiples misiones y operaciones, entre ellas el rescate de los pesqueros españoles (‘Playa de Baquio’ y ‘Alacrana’) en 2008 y 2009, respectivamente, en la Operación ‘Unified Protection’ (Libia) en 2011, en la Operación ‘Atalanta’ (Somalia) en 2012-13, integración en diversas SNMGs y despliegue cooperativo en 2019 que terminó con la vuelta al mundo.

Al mando del CF David Díaz-Caneja Greciano, la «Méndez Núñez» tiene una dotación de 215 efectivos entre oficiales, suboficiales y marinería. Asimismo viajan a bordo un grupo de miembros de la Fuerza de Protección de la Infantería de Marina y dotación de un helicóptero se se incorpora al navío en la base de Rota.

Un conjunto de hombres y mujeres que sienten el profundo orgullo de servir a España desde la mar.

LAS SNMG

Las SNMG son las Agrupaciones Navales Permanentes de la OTAN, que proporcionan una presencia marítima permanente a la Alianza en la zona marítima euroatlántica. En total, existen cuatro agrupaciones multinacionales navales de esta naturaleza: dos de buques de escolta (SNMG 1 y 2) y dos de unidades de medidas contraminas (SNMCMG 1 y 2).

Actualmente el concepto SNMG ha cambiado hacia el de fuerzas de alta disponibilidad, lo que significa que su acción y gestión son más flexibles.

España, que está totalmente integrada en los procedimientos de la OTAN, ha asumido el mando de estas agrupaciones navales en repetidas ocasiones.

La SNMG-2 es una Agrupación Naval Permanente de la Alianza Atlántica, que opera en el Mediterráneo y conforma el núcleo de la “Fuerza Marítima de Muy Alta Disponibilidad de la OTAN” en el marco de la operación “Noble Shield”, como respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Esta agrupación se encuentra en la zona realizando vigilancia marítima reforzada, e incrementando interoperabilidad entre diferentes países demostrando sus capacidades de acción y respuesta en cualquier escenario. Además, la fragata realizará actividades de apoyo asociado a la Operación “Sea Guardian”, también de OTAN, con objetivo principal de lucha contra las actividades ilícitas en la mar.

Con este despliegue se refuerza el compromiso de España y la Armada con la Alianza, así como la solidaridad con el resto de países miembros de la OTAN, apoyando así a la disuasión y la defensa colectiva en y desde la mar.