Las actrices de la serie ‘Rapa’ darán el pregón de las Fiestas de Ferrol

Quedan menos de diez días para que llegue la semana grande de Ferrol, con el inicio de sus Fiestas del 20 al 31 de agosto y este jueves el Concello de Ferrol presentó el cartel, realizado por la ilustradora Elga Fernández Lamas, como también el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañado por el concejal de Fiestas, Arán López, daba a conocer que el pregón correrá a cargo de las actrices de la serie ‘Rapa’ Mónica López, Paula Morado y Yolanda Muiños, el domingo 20, a las 21:30 horas, en la Plaza de Armas.

‘Rapa’ es una “gran embaixadora” de la ciudad, afirmaba el alcalde de Ferrol, con la ciudad siendo una “protagonista estática”, por lo que estaba seguro que darán “un magnífico pregón á altura dunha gran cidade.”

Las fiestas son fechas “clave” para que los ferrolanos, ferrolanas y visitantes “desfruten da cidade”, afirmaba José Manuel Rey Varela, por lo que merecían un cartel “á altura da cidade” y ese fue el trabajo que desarrollaron en estas semanas desde que llegaron al gobierno municipal “onde tan só estaba en fase de contratación o escenario” y el presupuesto final es de 420.000 euros.

Todas las actuaciones serán gratuitas en la Plaza de Armas, empezando el domingo 20 tras el pregón, con el concierto de Efecto Mariposa, a las 20:00 horas, dentro de la programación de La Noche de Cadena 100. El viernes 25, a las 22:30 horas será el turno de Marlon; el sábado 26, a las 22:30 horas lo hará La La Love You; el domingo 27, a las 22:00 horas actuará Treixadura. El martes a las 22:30 horas lo hará Camela; el miércoles 30, a las 22:30 horas se subirá al escenario Fillas de Casandra y el jueves 31, tras los Fuegos de San Ramón y en el puerto de Curixeiras cerrarán estas Fiestas la Orquesta Olympus, a las 00:30 horas.

En este programa de fiestas habrá actividades para todos los públicos y edades, con actividades teatrales o de ilusionismo, actividades deportivas o actividades para los más pequeños, como también habrá presencia ferrolana en la programación como el Festival de locales de ensayo el martes 22, a partir de las 20:00 horas, con La calle del 23, Keepers, Far Away Place o Host, como también la segunda edición del Rock en Canido, el jueves 24, a partir de las 20:00 horas, en la Plaza Fernando Miramontes con On Fire, Mártires del Rock&Roll, King Sapo y Riff Raff.

Al mismo tiempo, en estas Fiestas también habrá puestos de Puntos Violeta “para que sean unas fiestas seguras”.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Arán López quería destacar el “maravilloso trabajo” realizado por la ilustradora Elga Fernández Lamas en este cartel, como también presentan un folleto con todas las actividades que se realizarán no solo durante esta semana grande, sino durante todo el mes de agosto, como puede ser la Fiesta del Grumete (sábado 12) o la Fiesta del Marisco (viernes 11) en el muelle de Curuxeiras, entre muchas otras.

Atracciones de feria en el Cantón

Preguntado por los medios de comunicación, el concejal de Fiestas, Arán López también confirmaba que las atracciones de feria que en los últimos años se situaban en la Plaza de España volverían a la alameda del Cantón de Molíns “tras a petición dos propios feirantes, que nos trasladaron que era a mellor ubicación ao estar preto das festas.”

Puedes ver la programación completa en pdf pinchando aquí.