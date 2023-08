Rey Varela recibe a los niños saharauis que participan en el programa Vacaciones en Paz

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha recibido a los cinco niños que están pasando su verano con cuatro familias de la ciudad en el marco del programa Vacaciones en Paz de Solidaridade Gallega con el Pueblo Saharaui (Sogaps).

En el acto, también ha participado el delegado saharaui para Galicia, Mohamed Mehdi Zerga, vicepresidente de Sogaps en la zona de A Coruña, Manuel Romero, y presentes representantes de la corporación municipal.

Los pequeños llegaron a la urbe naval a mediados del mes de julio y su estancia se prolongará hasta la primera semana de septiembre. Todos ellos forman parte del grupo de más de 200 niños que están pasando la temporada estival en diferentes ayuntamientos de Galicia.

“Sen dúbida, esta será para eles unha experiencia enriquecedora que lles permitirá coñecer outra forma de vida diferente á súa” ha afirmado Rey Varela. Durante su estancia, además de conocer la ciudad, costumbres o la gastronomía propia de Galicia, también tendrán revisiones médicas a las que no tienen acceso en los campamentos de Tindouf en los que viven.

“Trátase de afastar alomenos durante unhas semanas a estes nenos do clima de guerra no que naceron e están a medrar” co valor engadido de establecer lazos coas familias acolledoras que “probablemente, perduren de por vida”. Su estancia también les servirá para perfeccionar el aprendizaje de la lengua castellana y gallega que estudian en sus programas escolares.

Rey Varela ha destacado que, “como Administración, temos o deber de respaldarneste tipo de iniciativas, polo que o Concello colabora co programa a través dun convenio de colaboración anual que neste exercicio chega aos 5.340 euros”

El regidor ha trasladado su agradecimiento a Sogaps, por desarrollar esta iniciativa, y a las familias que “de xeito desinteresado, ofrecen o seu fogar e a súa rede familiar para que estes nenos e nenas gocen dunha experiencia que non esquecerán”

Asimismo, los representantes de la entidad agradecieron la colaboración del Ayuntamiento de Ferrol.