Comienzan en Ferrol los trabajos de renovación en el parque de bomberos

El concejal de Obras, José Tomé, ha informado en la comisión del área celebrada este miércoles 9 que han comenzado los trabajos de renovación de carpintería, pintado de las fachadas y otras reformas menores en el parque de bomberos. “Dase cumprimento ás demandas dos bombeiros con estas obras, que deberán estar listas no prazo de catro meses”.

Tomé ha recordado que “o 1 de decembro do 2021 iniciouse o expedente, foron aprobadas na XGL un ano máis tarde, o 23 do decembro do 2022, e que por fin foron adxudicadas polo anterior goberno o 19 de maio del 2023”.

Las actuaciones que se van a llevar a cabo son, entre otras, el relevo de carpintería exterior del edificio principal con eliminación de las existentes que incluye el relevo de las puertas de acceso, ventanas exteriores de la planta alta y de la zona de la caldera, el relevo de la galería de la fachada principal y las puertas del garaje.

Además, está contemplado el pintado de fachadas de los tres edificios, la reforma de la cocina y se habilitarán cinco estancias para que cada turno pueda guardar la ropa de intervención de forma práctica e higiénica, entre otras mejoras.

Las obras han sido adjudicadas a la empresa CYS Hispania SL por un importe de algo más de 272.000 euros, iva incluido.

El edil de Servicios ha informado que está finalizado y recepcionado desde el pasado 3 de agosto el nuevo parque infantil de Covas, que cuenta, entre otros con tirolina, columpios, tobogán y una zona multijuego, además de varios balancines. También ha sido recepcionado el parque municipal de Fontelonga, ubicado en el barrio de Caranza