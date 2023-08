El 7 de septiembre se abre el plazo para matricularse en las Escuelas Municipales de Cultura de As Pontes

El Ayuntamiento de As Pontes abrirá, el 7 de septiembre, el plazo de matrícula en las escuelas municipales culturales para el curso 2023-2024. Entre los días 7 y 14 de septiembre, el alumnado matriculado en el curso 2022-2023 podrá solicitar la renovación de plaza en las escuelas municipales culturales si completó el curso, con asistencia habitual a las clases, si no tiene recibos pendientes o no fue baja.

Este año, al igual que el año pasado, la inscripción deberá realizarse, preferentemente, de forma telemática a través de la sede electrónica del ayuntamiento. Aquellas personas que no dispongan de medios o conocimientos para realizar la inscripción online podrán descargar los impresos en la página web municipal o acudir al Departamento de Cultura, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, donde se les facilitarán los impresos de solicitud de matrícula.

Una vez finalizado el plazo de inscripción del alumnado matriculado en el curso 2022-2023, el listado de plazas vacantes se expondrá, el día 20 de septiembre, en el tablero de anuncios del Departamento de Cultura, y se abrirá el plazo de inscripción, del 21 a 27 de septiembre , para el alumnado de nuevo ingreso. La solicitud deberá realizarse, preferentemente, de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

El Departamento de Cultura notificará por correo electrónico o teléfono la adjudicación de plaza, y dará al nuevo alumnado las instrucciones y plazos para la realización del pago de la matrícula.