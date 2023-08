Se adjudican en Ares las obras para la renovación del patio de las Escuelas del Lago

Las obras en el segundo edificio de las Escuelas del Lago avanzan a buen ritmo, el Ayuntamiento de Ares ha dado un paso definitivo en la rehabilitación de todo el conjunto, tras la reciente adjudicación de las obras con las que se renovará su patio.

La intervención permitirá el empedrado del suelo del recinto exterior, y también del callejón lateral para mejorar la accesibilidad.

Las obras serán posibles por la concesión de una subvención por importe de 46.000 euros, tramitada por el Ayuntamiento ante Turismo de la Xunta a través de los Fondos Europeos Next Generation, lo que permitirá llevar a cabo la inversión proyectada por el Consistorio, por valor de 51.000 euros, asumiendo la administración local el importe restante.

Las Escuelas del Lago, inauguradas en 1955 y diseñadas por el arquitecto Rodolfo Ucha, han sido objeto de un profundo proceso de renovación por parte del Concello de Ares, con el objetivo de preservar su valor histórico y mejorar su estado de conservación. La primera fase de renovación se realizó en el primer edificio, con una intervención completa que ha incluido la rehabilitación de cubiertas, tabiquería interior, pavimentos, instalaciones eléctricas, aseos o pintura, entre otros aspectos.

Posteriormente, se ha llevado a cabo la rehabilitación del cierre del conjunto de las Escuelas, con una inversión destinada a la rehabilitación del muro perimetral y la mejora de la accesibilidad de todo el conjunto, eliminando las barreras arquitectónicas existentes. Actualmente, están ejecutándose las obras de renovación del segundo edificio, con una inversión de 273.073,06 euros, que incluirá mejoras similares a las realizadas en la primera edificación, con el objetivo de completar la rehabilitación integral de esta importante infraestructura histórica.

Con todo lo ejecutado y el segundo edificio a punto de finalizar, la reciente adjudicación anunciada por el Ayuntamiento permitirá llevar a cabo la renovación del patio, un espacio emblemático de la antigua escuela de niñas que forma parte del conjunto arquitectónico. Esta intervención incluirá el relevo del pavimento existente de hormigón por otro nuevo con losetas de granito, y además se realizará la pavimentación del callejón de la entrada lateral para una mejor conexión y accesibilidad con el exterior, utilizando el mismo tipo de materiales.

Desde la concejalía de Urbanismo destacan que todas las actuaciones realizadas ponen de manifiesto el compromiso del Ayuntamiento con la conservación del patrimonio cultural local y la mejora de las infraestructuras y espacios públicos. La concejala Olimpia Marcos ha destacado que «esta nova intervención supón o paso definitivo para completar a recuperación das Escolas do Lago, un proceso no que o Concello implicouse constantemente na procura de financiamento e co que se culminará a súa recuperación total como espacio cultural e socio comunitario”