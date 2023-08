FeC se opone «a la regresión del PP en las políticas sostenibles de mobilidad»

Ferrol en Común a través de un comunicado expone que «ante las decisiones del nuevo gobierno de la ciudad nos vemos en el deber de romper el habitual silencio de cortesía de los 100 primeros días de mandato, pues consideramos de gravedad los pasos atrás que se están dando respecto a la peatonalización del barrio de la Magdalena»

«Si bien es cierto, no nos sorprende que el alcalde tome este tipo de medidas de recuperar el tráfico en la calle de la Tierra y en la calle Rubalcaba, eliminar la cámara de vigilancia o modificar el proyecto de la calle Iglesia para dotarla de más aparcamientos, pues van en consecuencia con su modelo arcaico de ciudad, donde prima el vehículo por encima de las personas»

«Sin embargo, no podemos quedar callados frente a la imposición de políticas de retroceso, con un modelo de ciudad que no nos representa ni a nosotros, ni a la mayoría de la ciudadanía; que va en contra de las personas y de la sostenibilidad; un modelo que da pasos en dirección contraria a la agenda 2030, a lo que se está viendo en el resto de las ciudades europeas, a las zonas libres de emisiones y a los espacios para el ocio donde la prioridad es el peatón y el medio ambiente»

«La Plaza de Armas es el epicentro de nuestra ciudad, ha costado mucho convertir este espacio en lo que es ahora: un lugar de todos, lleno de vida y actividades donde todo el protagonismo es para las personas. Las decisiones que Rey Varela está tomando en este sentido, como la recuperación del tránsito rodado en Tierra y Rubalcaba y los aparcamientos en cada una de ellas, representan el retroceso hacia una ciudad menos segura, menos accesible, más contaminada y menos disfrutable para los vecinos» añaden

Desde Ferrol en Común «mostramos una honda preocupación por las decisiones que se puedan tomar en el futuro, ya que todo apunta a que la prioridad del nuevo gobierno local es recuperar el vehículo en todos los lugares en los que sea posible y darle todo el protagonismo en el centro de la ciudad, medidas que tan sólo están dando respuesta las exigencias de una mínima parte de la ciudad y una mínima parte del propio barrio de la Magdalena»

«Nuestro modelo es claro, un barrio peatonal para las personas y aparcamientos disuasorios para los vehículos, siguiendo la senda de la sostenibilidad y la humanización de la ciudad para construír un Ferrol atractivo al vecindario y al desarrollo socio-económico, como ya se está haciendo en gran parte de las ciudades españolas y europeas» expresan

«Se están dando pasos atrás muy serios con respecto a lo conseguido en mandatos anteriores y no nos extrañaría ver nuevas medidas adoptadas en este campo como aparcar en las zonas verdes de Irmandiños, recuperar el tráfico en la calle Magdalena o incluso volver a aparcar en la calle Real de noche». «Ferrol en Común es claro, si no hay marcha atrás no descartamos cualquier tipo de acción reivindicativa uniendo al tejido social, que está a favor de la sostenibilidad, el medio ambiente y una ciudad para las personas» concluyen