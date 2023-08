Navantia Seanergies firma un acuerdo de colaboración con SeAH para el desarrollo de la eólica marina en Asia

Navantia Seanergies y SeAH han firmado un acuerdo de colaboración para el desarrollo de la eólica marina en distintos países del continente asiático, con especial atención a la República de Corea, uno de los Estados con mayor ambición de su área geográfica y también en la costa oeste americana.

El Ministerio de Economía, Industria y Energía de la República de Corea ha fijado un objetivo de 12 GW de eólica marina en 2030. Solamente en la zona de la bahía de Ulsan (al sureste del país) se proponen 9 GW de eólica flotante, lo que convertiría esta zona en el clúster de mayor concentración de unidades flotantes del mundo. Al igual que sucede en el caso español, el desarrollo de la eólica marina en la República de Corea debe hacer frente al desafío de la gran profundidad de sus aguas (entre 100 y 400 metros), de manera que el país optará por tecnología flotante.

El acuerdo fue firmado en las instalaciones de Navantia Seanergies en Fene, en La coruña, por Javier Herrador, director de Navantia Seanergies y Abel Méndez, director Comercial y Desarrollo de Negocio, y por parte de SeAH por Kwonhan Lee, vicepresidente y Juan Kim, director Comercial.

La colaboración entre ambas empresas se centra en la fabricación en la República de Corea de flotadores completos, componentes o materiales fabricados allí o en países donde SeAH cuenta con instalaciones, o podría instalarse, como Estados Unidos y Australia.

El mercado de la energía eólica marina sigue desarrollándose con fuerza en Europa, y en los próximos años lo hará en nuevas zonas geográficas, como Estados Unidos y Asia Pacífico que necesitarán poder contar con fabricantes experimentados con una cadena de suministro fiable y experta. Las nuevas oportunidades de negocio requerirán el desarrollo de nuevas soluciones en fabricación, gestión de proyectos y cadena de suministro.

SeAH, en asociación con Taiichio and Wolf Projects, es suministrador de buena parte de los materiales para la construcción de las jackets de los proyectos de eólica marina construidos en Navantia Seanergies Fene como los proyectos East Anglia One, Saint Brieuc y Le Tréport, además de las jackets de subestación con construcción en Puerto Real, Le Tréport, Noirmoutier, y Dogger Bank -C.

El acuerdo firmado que incluye los principios para la colaboración futura en cuanto al suministro de materiales en este sector aportará garantías a Navantia Seanergies para hacer frente a los compromisos de proyectos futuros.

“El acuerdo con SeAH es muy importante para Navantia Seanergies y se despliega en dos áreas que son esenciales en el plan estratégico de la empresa: la internacionalización como suministrador global, y la certeza de suministro de materiales en condiciones preferentes para proyectos en los próximos años, donde es previsible la saturación del mercado. Por lo tanto, supone un respaldo para Navantia para cumplir con los compromisos de reserva de capacidad adquiridos y otros proyectos”, ha explicado Javier Herrador.

Para Kwonhan Lee, “Navantia es el cliente más importante de SeAH Steel, al que agradecemos su confianza por la colaboración estable de los últimos años. A través de este acuerdo se consolida esta colaboración. Estamos implicados en seguir cubriendo las necesidades de Navantia en la cadena de suministro de la eólica marina, implementando capacidades de fabricación en Corea del Sur y en los nuevos mercados estratégicos a través de acuerdos estratégicos y nuevas inversiones. SeAH Steel, como líder en la fabricación de tuberías y estructuras tubulares de acero de Corea del Sur, espera que las sinergias de nuestras tecnologías de fabricación y el excelente ‘buen hacer’ de Navantia como líder en el mercado eólico marino, nos ayude al desarrollo continuo de ambas empresas y nos permita liderar la demanda explosiva futura”