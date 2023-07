Ola Ferrol-Recordando revistas de fiestas, de premios, artes…cultura, y más

Carlos Barcón, periodista vocacional y pintor aficionado

AGOSTO…EL DOLCE FAR NIENTE

Y asoma ya por el Pico del Oro el mes de agosto, el mes del botijo en lo alto y la bebida en el hielo. El mes para algunos «dolce far niente» que parece ser el más relajado, el de las siestas silenciosas, de la brisa de la mar al atardecer, de la vacación junto al mar, el del bikini o del tanga, de las bermudas…del bronceado y el baño al fin, en nuestras hermosas, limpias y atractivas playas y arenales, Doniños, Frouxeira, Ponzos, Cobas, San Jorge, Vilarrube, Meirás y muchas más. También de las madrugadas templadas o el mes de la vagancia activa…porque no hay que olvidarse de la alta temperatura política que tenemos a la vista y que a pesar del remojón playero, habrá que tener muy en cuenta en lo que pueda afectar a nuestra Ciudad, que se halla en el umbral de un cambio de gobierno municipal y que tiene por delante un amplísimo programa de todo tipo y condición, que exigirá sobre todo, aceleración en la gestión. Lo contrario, evidenciaria la presencia de la rutina, del paso lento y de la ineficacia. Algo que no podemos permitirnos y mucho menos disfrutar de eso llamado dolce far niente (0 sea, el placer de no hacer nada o casi nada).

DE LAS FIESTAS DE VERANO

Y aunque tenemos el mejor tiempo del mundo… aunque sea exagerado el decirlo, no siempre es propicio el remojón playero para el vecino, el residente habitual, el transeúnte y el que nos cae como casi siempre, por estas fechas, la Ciudad tiene y dispone, para mayor información, de un catálogo o folleto donde elegir actividades, especialmente en el aspecto de programación cultural, para todos los gustos, Y aunque el librito «Verán en Ferrol/(verano en Ferrol/Summer in Ferrol«, no es de nuestro gusto,por lo menos en algo se ha pensado en ese ofrecer difusión e información sobre la propia ciudad.

Pero retrocediendo en el tiempo, sí echamos de menos aquellas publicaciones que se solían editar con motivo de nuestras fiestas, en donde al comenzar el verano, Ferrol lanzaba al aire la alegre convocatoria de sus fiestas, haciendo del mes de agosto un mes de Fiestas de Verano.

1975, fue una de las más llamativas editada por el Concello, siendo alcalde el recordado ingeniero naval Joaquín González-Llanos Galvache y el Concejal-Delegado de los festejos, el profesor y periodista Pedro Sanz Sánchez, con una comisión formada por José Cagiao Jarel, Antonio Jurado Copado, Enrique Freire Martínez, JR Rey Dopico y Juan J. Ruiz González. Colaboraban en esta publicación, entre otros: el Dr. Álvaro Paradela, el sacerdote castrense Carlos Polo, el periodista JM Vilamor, Manuel N. Mille, Luis Otaduy, Carlos Barcón, Carlos Perille, la poeta Maruxa Orjales, Paco Cobas, Manuel Couce, JR Rey, así como los fotógrafos, Arjo, Ameneiros y la portada estaba a cargo del recordado MANEL.

Como decimos, una vistosa publicación, a todo color, con un amplio contenido informativo y explicación de su programa: Pregón de las fiestas, coronación de la Reina de las fiestas; desfile de carrozas, grupos de majorettes, batalla de flores, verbenas en nuestra acogedor Parque Municipal y en el Polígono de Caranza, semana de cine, concurso de danzas, verbenas populares en la plaza del Inferniño, en el barrio de Canido, actuación del show RAPHAEL, del ballet ruso de la República de Georgia, en el Pabellón de FIMO, concurso de perros, tradicional verbena del MANTÓN, siempre recordada por los mayores, actuación de Fernando Esteso, Orquesta Los Duendes, prueba de Motocross en Doniños, pruebas de pesca submarina con batalla Naval, el espectáculo musical Godspell, teatro infantil de Guiñol con Gorgorito, presentación de El sueño de la razón, por la Compañia Dramática Española, y presentación de la Compañia Lirica Española, con la escena de zarzuela Los Gavilanes, Molinos de Viento y Bohemios, de Antonio Amengual, extraordinaria verbena con actuacuón de Paquita Rico, Torrebruno, Los Tamara y Los Almirantes.

No faltarìa el encuentro de fútbol Trofeo Concepción Arenal, así como el encuentro de fútbol femenino entre la selección nacional y la selección gallega, rematando con los tradicionales quema de fuegos artificiales en la Plaza de Amboage, en sufragio del alma del benefactor ferrolano y ya para rematar, en el Palacio Municipal recepción en honor del Ayuntamiento de Cádiz, en acto de entrega del titulo de hermanamiento, con la extraordinaria actuación del laureado Real Coro Toxos e Froles.

Y por supuesto… todo gratis.

VIDA NAVAL- MILITAR

Militar y Naval, como nos ofrece en primer lugar la prestigiosa REVISTA GENERAL DE MARINA, que dirige el CN (r) Pedro José Sánchez Arancón, y que, entre otros trabajos, señalamos el aportado por Beatriz Sanz Alonso, del Depto. de Lengua Española de la Univ. de Valladolid, sobre el tema «La metáfora y el lenguaje figurado en las obras marineras».

El trabajo «Presente y futuro de los Drones comerciales letalizados», lo aporta Juan Luis Chulilla Cano y el TN Alberto Hernández de la Fuente, nos ofrece «La seguridad interior. Vivero de liderazgo a bordo«.

El TN (RV) Jaime Antón Viscasillas, aporta una interesante información sobre el Cenotafio, que se conserva en el Museo Naval de Ferrol, dedicado a los héroes del Cuerpo de Sanidad de la Armada.

En el apartado La Mar en la Filatelia, que escribe el CN (r) Marcelino González Fernández, lo hace en esta ocasión sobre «La explosión del acorazado Maine» , el 15 de febrero de 1898, en La Habana, y el comienzo de una guerra.

En el apartado de libros y revistas, Madrid Marinero, de Manuel Maestro López, de la Edit. Norma, de 212 páginas, comentado por el CF Lorenzo Machado Alique.

«Los desafìos jurídicos de la Armada. Las operaciones navales y la Politica Común de Seguridad y Defensa»., de Daniel Rey Moral, Editado por la Univ. de Valladolid, de 181 páginas.

«Los desembarcos en Baleares en la Guerra Civil Española/aspectos navales», de Fco. Javier Alvarez Laita y María Luisa Medina Arnáiz.

DE PREMIOS

Es el premio José Francisco de Querol Lombardero convocado por el Ministerio de Defensa, para premiar a aquellas personas físicas y personas jurídicas sin ánimo de lucro , cuyos artículos o estudios de investigación versen sobre aspectos jurídicos relacionados con el ámbito de la Defensa o de la Jurisdicción Militar, el Derecho Militar en general y, particularmente, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Por otra parte, el citado Ministerio de Defensa, acaba de conceder el «Premio Extraordinario de Defensa ·General Gutierrez Mellado/2023″, dotado con diploma y figura en bronce de Miguel de Cervantes, a los Centro Docentes Militares de Formación de Oficiales y Suboficiales, por su labor eficaz y constante en la formación de cuadros de mando de las FAS, su impulso a la profesionalidad y a la modernidad en el seno de la institución militar, la difusión de valores esenciales para nuestra sociedad y su ejemplar colaboración con el mundo universitario y académico para lograr una plena integración de la sociedad con sus ejércitos.

UN FERROLANO EN WEST POINT, N.Y.

Pablo Cristóbal Andrade, (1990) hijo del TC de Artilleria, José G. Cristobal Barcón y Belén Andrade Rodriguez, acaba de ingresar en la prestigiosa Academia Militar de los Estados Unidos, tambien conocida como West Point,/ Nueva York, escuela militar creada en 1802, siendo el instituto de formación militar más antiguo de este pais, una veterana y prestigiosa Academia cuya misión es educar, entrenar e inspirar al cuerpo de cadetes para que cada graduado represente el compromiso de carácter con los valores de Servicio, Honor y Patria. Y alegrarnos y felicitarnos de que un joven militar ferrolano, Oficial del Ejército de Tierra.

Y tambien felicitar a la destacada abogada ferrolana María Teresa Cortizas González-Criado, a la que se le acaba de conceder por la Consellerìa de Promoción de Emprego e Igualdade de la Xunta de Galicia, la Medalla Emilia Pardo Bazán, por su reconocimiento de acciones relevantes en favor de la igualdad entre mujeres y hombres.

ARTE Y CULTURA

Y como es ya de siempre, aportemos algo sobre arte pictórico y es que precisamente para el año que viene se cumplen 35 años de la edición del ejemplar «Un Centro cultural para Ferrol»/Restauración e rehabilitación do antigo Hospital de caridades,» por la Xunta de Galicia, siendo director general de cultura el recordado médico y edil ferrolano Bonifacio Borreiros (Narón, 1955—2006)

Un ejemplar editado por el Concello de Ferrol, editado por la revista Arte Galicia, de la SAF, con fotografias de Pedro Rodriguez y José Canido, así como dibujo de portada del recordado pintor e ilustrador, Adriano Paz, y prologado por el propio Bonifacio Borreiros, en donde escribiría » Ferrol, cheo de entidades e actividades artisticas, musicais, relixioso-tradicionáis, innovadoras… necesitaba con urxencia un espacio de seu que garantice a libre circulacións dos servicios culturais e faga competitiva a cidades no concerto de acontecementos que están a recorre-lo Pais».

¿Qué mellor destino para o antiguo Hospital de caridade?

Un Centro Cultural llamado Torrente Ballester, cuyo nombre sería más apropiado, a nuestro juicio, para nuestra Biblioteca Central Municipal.. y que transcurridos estos años, creemos debería enfocàrsele una remodelación, entre otros aspectos.