Fundación María José Jove, ‘Pensando en Ti’, Cristina Saavedra, Estrella Galicia, y la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, Premios Solidarios Grupo Social ONCE Galicia 2023

Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Galicia 2023 son la máxima distinción que la ONCE concede a nivel autonómico, distinguiendo a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que hayan destacado por una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la Cultura Institucional del Grupo Social ONCE.

La Fundación María José Jove, ‘Pensando en Ti’, programa de Radio Galega, Cristina Saavedra, Estrella Galicia, y la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue son los ganadores de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Galicia 2023.

-En la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG el Premio Solidarios es para la Fundación María José Jove, que se constituyó en el año 2003 tras la muerte de María José Jove Santos, fallecida inesperadamente en marzo de 2002. La mujer que ha dado pie al nacimiento de esta fundación estuvo siempre vinculada al compromiso social, orientado a los colectivos menos favorecidos, en el que la infancia constituyó una de las grandes preocupaciones de su vida. Esta fundación fue declarada de Interés Gallego en marzo de 2003 por la Xunta de Galicia. Desarrolla su compromiso en favor de la infancia y de la inclusión social. La Fundación María José Jove trabaja en cuatro ámbitos de actuación, dentro de los cuales se enmarcan diferentes proyectos: salud, educación y formación, ocio y tiempo libre saludable y arte.

-En el apartado de Programa, artículo o proyecto de comunicación, el galardón es para el programa ‘Pensando en Ti’, de Radio Galega, que se emite de madrugada todos los días de la semana, conducido por uno de los presentadores estrella de la cadena, Marcial Mouzo. Los oyentes comparten en directo a través del teléfono un espacio de radio en el que también son partícipes. Son oyentes muy activos que opinan cordialmente, casi festivamente, otras veces melancólicamente, de todo tipo de temas.

Además, los oyentes también comparten sus experiencias y problemas personales, contribuyendo así a tejer una red de radioyentes que se ha convertido en una gran comunidad de amigos cuyo punto en común es el dial de la radio. Con el paso de los años, son una gran familia, plenamente libre a la hora de expresarse y convirtiéndose, al tiempo, en un formidable bálsamo contra la soledad.

-El Solidarios para la Persona Física es para Cristina Saavedra, periodista gallega, presentadora del informativo de las 20:00 horas en La Sexta que, además, tiene una faceta abnegada que se conoce muy poco y que está vinculada de forma directa con la ayuda humanitaria. Desde 2006 pasa siempre sus vacaciones al lado de los más desfavorecidos. Sus acciones solidarias son de índole personal, pero ha conseguido trasmitir su fuerza vocacional a todo lo que se mueve a su alrededor, incluido a su propio medio de comunicación, en donde ha conseguido desenvolver proyectos de comunicación asociados a la solidaridad. Actualmente, está profundamente ligada a Global Humanitaria.

-En la categoría de Empresa, el premio es para Estrella Galicia. La cervecera coruñesa, tras la pandemia, cerró un acuerdo con la Federación Española de Bancos de Alimentos con diversas acciones que emprendió en todo el territorio nacional. Las iniciativas solidarias fueron desde aportaciones de fondos y productos hasta el apoyo en la difusión de campañas y eventos de sensibilización y recaudación.

El primer paso fue otorgar una donación económica de 400.000 euros a FESBAL para respaldar sus proyectos más urgentes, especialmente los destinados a combatir la emergencia social que llevó a miles de familias a la precariedad. El siguiente paso se materializó con la presentación de una campaña de agradecimiento a las personas que estuvieron en primera línea de la lucha contra la pandemia. Para ello se comercializó una edición especial de su cerveza Estrella Galicia, en la que los protagonistas de las etiquetas fueron los profesionales cuyo esfuerzo ayudó a combatir la crisis sanitaria. Esta iniciativa se materializó con el lema ‘1 millón de gracias, 1 millón de botellas’.

Finalmente, subrayar que Estrella Galicia integró a su grupo empresarial el proyecto social Auara. La incorporación de esta empresa al negocio de aguas de la Compañía responde a un propósito fundamental, que no es otro que financiar proyectos solidarios en todo el mundo. Cada botella de agua comprada es una contribución para hacer del mundo un lugar mejor.

-El Solidarios en la categoría de Estamento de la Administración Pública es para la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, que cumple 30 años, periodo en el que gallegos y gallegas han realizado más de tres millones de donaciones de sangre. La información sobre la donación, junto con las facilidades para participar en este acto solidario, son los dos ejes fundamentales que lograron incrementar de forma significativa la tasa de donación de sangre en Galicia.

En nuestra Comunidad disponen de locales de Donación de sangre en las siete grandes ciudades de Galicia, que permanecen abiertos más de 15.000 horas y 10 Unidades Móviles que recorren más de 250.000 kilómetros cada año, realizando más de 3.100 desplazamientos a 800 localizaciones diferentes. La intención es brindar facilidades a los ciudadanos en su lugar de residencia (ayuntamientos, barrios o parroquias), en su lugar de trabajo (empresas, organismos públicos) o en su lugar de estudios (institutos o facultades).

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Galicia 2023 ha estado formado por Carlos Fernández Lamigueiro, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Galicia, Manuel Martínez Pan, delegado de la ONCE en Galicia, Cristina Arias Serna, consejera General de la ONCE, Arturo Parrado Puente, director xeral de Inclusión Social de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia, Iker Sertucha, vicepresidente de CERMI-Galicia, Marcos Gómez Paz, secretario autonómico de Cruz Roja, y Carlos Varela Castiñeiras, periodista del Gabinete de Comunicación del Parlamento de Galicia.

Los premiados recibirán los galardones el 5 de octubre de 2023, en el transcurso de una Gala que se celebrará en el Teatro Colón de A Coruña.