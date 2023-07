Rey Varela preside la asamblea general del grupo de desarrollo local Seitura22

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha presidido este miércoles, día 26, en las instalaciones de FIMO la asamblea general del grupo de desarrollo local Seitura22. Ferrol es uno de los integrantes de este ente, junto con los ayuntamientos de las comarcas del Eume, Ferrolterra y Ortegal además de los municipios de Miño y Vilarmaior.

Seitura22 ha nacido en marzo de 2016 con la finalidad de ser el núcleo de integración y representación de los diferentes agentes territoriales, institucionales, sociales y económicos, tanto públicos como privados, interesados en promover el desarrollo del territorio de actuación.

En la asamblea se ha dado cuenta a los asistente de la liquidación de las cuentas del 2022, que han permitido continuar con la gestión del Plan de Desarrollo Rural 2014-2020. Entre los proyectos certificados durante esta anualidad se encuentran la equipación del centro ocupacional Aspaneps, la puesta en valor de la necrópolis neólitica del Monte do Chá da Asociación de comuneiros do Chá y la implantación de sistema silvopastoral con caballo galeno en el Monte do Chá.

También se ha presentado para aprobación el presupuesto del 2023, que ronda los 300.000 euros.