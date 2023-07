Presentación en Mugardos de una nueva edición del festival Peirao Rock

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, junto al alcalde de Mugardos, Juan Domingo de Deus, ha participado este miércoles 26 en el Ayuntamiento en la presentación de una nueva edición del festival Peirao Rock que este año cuenta con el respaldo del Gobierno gallego y crece en duración, pasando de uno a dos días

La cita, de carácter gratuito, tendrá lugar los días 25 y 26 de agosto y en el actuarán nueve bandas de rock y metal, que ofrecerán más de 10 horas de música repartidas en tres localizaciones diferentes de Mugardos lo que “axudará a dinamizar o pobo” ha indicado la delegada.

Los grupos locales Cranio y Kharma serán los encargados de abrir la programación el viernes 25 de agosto, con actuaciones en la plaza del Concello. Ya el sábado 26 la banda Solrian se encargará de amenizar la sesión vermú en el exterior del Club de Mar de Mugardos como preámbulo al plato fuerte de la noche cuando se subirán al escenario en Cabo Leiras Cruzeiro, Strikeback, Spectrum Mortis, The Wizards, El Altar del Holocausto y Wisdom.

Aneiros ha puntualizado que esta cita, junto al Ferrol Verán Festival, a los Conciertos na Fin da Terra, el Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira o al Vilablues Ferrol, “toman a testemuña dos Concertos do Xacobeo e con eles a Xunta pretende contribuír a poñer Ferrolterra e Galicia á vangarda do panorama musical, con todo o que iso leva aparellado en canto a visitantes e promoción do noso país”, ha indicado.