Ferrol conmemora o Día de Galicia cunha ofrenda floral ante o monumento de Xosé Fontenla Leal

O alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presidiu este luns 24 o acto institucional conmemorativo do Día de Galicia na praza do Himno Galego, en Esteiro, onde se realizou a tradicional ofrenda floral no monumento de Xosé Fontenla Leal.

Ao acto asistiu a corporación municipal; a delegada da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; a Real Academia Galega estivo representada polo académico de número Lourenzo Fernández Prieto; así como representantes de diferentes entidades da cidade.

Durante o acto, o rexedor lembrou a figura de Fontenla Leal, persoeiro “clave na creación da Real Academia Galega” e divulgador incansable da cultura galega desde Cuba, país ao que emigrou xunto a seus pais.

Nas súas verbas tamén lembrou a outro ilustre ferrolán, Ricardo Carvalho Calero, así como ao mindoniense Pascual Veiga e ao pontecesano Eduardo Pondal, todos eles referentes da lingua e da cultura galega. “Cómpre poñer en valor ás persoas que sentaron as bases da nosa cultura, pero tamén é igual de necesario traballar no presente cunha ollada ao futuro, para seguir mantendo vivo todo aquilo que nos identifica como galegos”, engadiu.

Neste sentido, enxalzou a lingua, a música, a arte, o folclore ou a gastronomía como elementos diferenzadores e sobresaíntes da terra galega e outros máis circunscritos a Ferrol, como o real Coro Toxos e Froles, que puxo música ao acto e que vén de actuar en Portugal. Alí, desde o sábado, conta cunha rúa co seu nome en Vila do Conde. Do mesmo xeito que a Semana Santa, as Pepitas ou o noso patrimonio, “eles son tamén os mellores embaixadores da cultura ferrolá e galega por onde pasan”.

O alcalde da cidade tamén reivindicou o galeguismo integrador “como fío condutor da defensa da nosa cultura e da nosa lingua”, asegurando que “desde Ferrol defendemos unha Galicia plural na que todos cabemos” e rematando a súa intervención desexando un feliz día de Galicia a todos os presentes.

Rematou o acto coa interpretación do Himno de Galicia polo Real Coro Toxos e Froles.