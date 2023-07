Gran brillantez en la Jura de Bandera en Ferrol de 331 marineros que realizan su formacion en la «Escaño» y en la Esengra

«Mis siguientes palabras son, como no podía ser de otro modo, para los alumnos del ciclo de marinería que acaban de prestar su Juramento o Promesa de Fidelidad a la Bandera.

Quiero felicitar, en nombre del Comandante Director de la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La Graña y en el mío propio, a los 331 marineros – 80 mujeres y 251 hombres –por el importante compromiso de servicio, generosidad y entrega que, con contenida emoción, acabáis de contraer con España y con los españoles.

Habéis realizado el acto más solemne y trascendental en la vida de todo militar, su Juramento o promesa de Fidelidad a la Bandera. Juramento que os obliga a mantener de por vida una disposición permanente a la Defensa de España, y que tendréis que llevar a cabo incluso con la entrega de vuestra vida si fuera preciso. Todos los presentes somos testigos de ello.

La Bandera de España y la Armada

La Bandera de España que acabáis de besar, pertenece a todos y cada uno de los españoles es símbolo de la nación; signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la Patria y representa los valores superiores expresados en la Constitución.

Además, la Bandera representa la cultura, historia, tradiciones, costumbres; y la categoría de nuestro pueblo y detrás, sujetándola, están todos los que os han precedido, y que nunca han escatimado esfuerzos por defenderla.

Hoy es vuestro gran día, disfrutadlo plenamente y sentiros muy orgullosos de ser españoles y marinos. Bienvenidos a la Armada, que os recibe llena de orgullo y esperanza.

La Armada, de la que ya formáis parte, es una institución donde la tradición convive con la modernidad, y que forma parte de la sociedad, a cuyo servicio se dedica plenamente.

Esta Armada, moderna, eficiente, relevante y tecnológicamente avanzada requiere, para su correcto empleo y mantenimiento, de hombres y mujeres con alta preparación y afán de servicio. Una Armada de reconocido prestigio, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y que siempre ha mantenido como objetivo la búsqueda de la excelencia.

La Armada dedica un gran esfuerzo a la preparación de los hombres y mujeres que la componen. La firme vocación de las escuelas de Ferrol es capacitaros para desarrollar vuestro trabajo y contribuir a vuestra formación integral, especialmente en valores, y a vuestro desarrollo personal.

La Armada, os aseguro, comporta un estilo de vida propio, en el que podréis desarrollaros personal y profesionalmente en igualdad de oportunidades. Pero debéis ser conscientes de que vuestro futuro y probabilidades de éxito dependen fundamentalmente de vuestra actitud y compromiso. De nada servirá lo que os enseñemos o tratemos de inculcaros sin vuestro esfuerzo, capacidad y sacrificio.

Habéis elegido una profesión exigente, que necesita gente comprometida con la institución. Os aseguro que el esfuerzo merecerá la pena pues encontraréis todo tipo de satisfacciones que compensaran con creces vuestros sacrificios y renuncias.

Honor, valor, disciplina y lealtad

Por último, recordad que el uniforme que vestís, lleva impreso una serie de valores que son consustanciales con él. Honor, valor, disciplina y lealtad. – HONOR es una obligación de la conciencia que nos inclina al cumplimiento del deber – VALOR es lo que nos da la fuerza de la que depende nuestro espíritu de lucha. Hay que tener valor para cumplir lo que nos ordenen a pesar del peligro que pueda suponer. -DISCIPLINA es acatar siempre las órdenes y tener responsabilidad para ejecutarlas y LEALTAD es asumir como propias las órdenes de nuestros jefes.

Junto a ellos, el espíritu de sacrificio, el compañerismo, la perseverancia, la integridad y el sentido del deber son valores que definen nuestra identidad y deben ser fomentados y exigidos. Os aseguro que os resultarán útiles a lo largo de toda vuestra vida.

Sobre estos pilares se sustenta la Armada; una Armada cuya aportación a la configuración nacional y a la historia de España y del mundo es única.

Agradecimiento a familiares y amigos

A los familiares y amigos de los marineros que hoy acaban de iniciar su andadura profesional en la Armada os agradezco que nos acompañéis y seáis testigos de este día inolvidable para vuestros seres queridos.

Estad orgullosos de estos marineros, tenéis motivos para ello. Han trabajado, se han esforzado y han superado su periodo de formación militar. Aún les queda un largo camino por recorrer, pero estoy convencido de que, en esta etapa que ahora comienzan, vosotros seréis su soporte y apoyo incondicionales.

No en vano, todo marino sabe que sin la comprensión y paciencia infinitas de nuestras familias no podríamos defender a España en y desde la mar. Sois vosotros quienes soportáis con abnegación, las prolongadas ausencias y los sacrificios que nos impone nuestra vocación. Sin duda, vuestra labor constituye igualmente un gran servicio a España.

Por ello, contaís con nuestro agradecimiento y reconocimiento y por ello os doy también la más calurosa bienvenida a esta gran familia que es la Armada.

Antes de terminar, quiero felicitar a los mandos de brigada y a todo el personal de la dotación involucrado en la preparación de este acto de Jura de Bandera por el magnífico trabajo y el esfuerzo realizados, a veces más allá de lo exigible, con dedicación plena y máximo compromiso; lo que nos ha permitido llegar al día de hoy cumpliendo la misión encomendada. Recibid, en nombre del Comandante Director de la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La Graña y en el mío propio, nuestra más sincera enhorabuena».

Finalizó pidiendo «a nuestra patrona la Virgen del Carmen que nos proteja y ayude a seguir sirviendo a España y a la Armada con responsabilidad, ilusión y esperanza».

Terminadas estas palabras se dieron las voces de lealtad a SM El Rey con el «Viva España!, ¡Vida El Rey!.

HOMENAJE A LOS CAÍDOS

Después de esta alocución dio comienzo el acto oficial de homenaje a los soldados de todos los tiempos que «sirvieron con lealtad y murieron con honor en defensa de la Patria».

Se depositó una corona de laurel ante una cruz en honra a los Caídos, mientras los marinos cantaban «la muerte no es el final…». «Cuando la pena nos alcanza por el hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la Fe su esperanza. En Tu palabra confiamos con la certeza que Tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz»….

El capellán castrense rezó una oración por los fallecidos y en esos momentos se escuchó una descarga de fusilería en honor a los miembros fallecidos de la Armada.

Finalizaron los actos con el canto del Himno de la Armada y el desfile de las fuerzas ante las autoridades y demás asistentes.